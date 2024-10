Trauriger Abschied: Whitney Houstons Mutter Cissy verstorben

Am 30. September feierte Cissy Houston (91) noch ihren 91. Geburtstag. Wenige Tage später verstarb die an Alzheimer erkrankte Gospel- und Soulsängerin in ihrem Haus im US-Bundesstaat New Jersey. Ihre Angehörigen nehmen in einem Statement auf Associated Press nun emotional Abschied von ihrem Familienoberhaupt: "Unsere Herzen sind voller Schmerz und Trauer. Wir haben die Matriarchin unserer Familie verloren." Doch ihre Familie findet auch hoffnungsvolle Worte. Cissy sei nun mit ihrer im Jahr 2012 verstorbenen Tochter Whitney Houston (✝48) und ihrer im Jahr 2015 verstorbenen Enkelin Bobbi Kristina (✝22) vereint.

