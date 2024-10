Eis-Comeback: Sarah Engels singt 2025 bei "Holiday on Ice"

Sarah Engels (31) feiert ihr Comeback auf dem Eis – dieses Mal wird sie das "Holiday on Ice"-Publikum allerdings nicht mit kunstvollen Tanzeinlagen, sondern mit ihrem Gesang verzaubern! Beim großen "Holiday on Ice – Horizons"-Presseevent am 8. Oktober wurden erste Informationen zu den spektakulären Bühnenshows rund um den Eiskunstlauf bekannt gegeben. Diese finden ab November 2025 in insgesamt 22 deutschen Städten statt. Laut dem Pressestatement wird die "Für immer"-Sängerin am 28. Februar in Berlin, am 21. März in Köln und am 25. April in Düsseldorf auftreten, um jeweils zwei Songs zu performen. Nachdem sie in der Saison 2019/2020 bereits als Eislauf-Act mit von der Partie war, ist ihre Rückkehr aufs Eis etwas ganz Besonderes für Sarah. "Mit 'Holiday on Ice' verbinde ich wundervolle Erinnerungen", betonte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin und fügte hinzu: "Diese Saison zurückzukehren, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auf magische Momente auf der Eis-Bühne."

Im Jahr 2019 hatte Sarah gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Joti Polizoakis (29) bei ihrer Dancing on Ice-Teilnahme sogar den Sieg geholt – doch warum geht es dieses Mal nicht als Act auf die Eisfläche? "Das hat schon sehr viel Spaß gemacht", erinnerte sich die einstige DSDS-Teilnehmerin im Gespräch mit Express und erklärte: "Aber ich stand schon länger nicht mehr auf dem Eis und müsste erst mal wieder ins Training." Deshalb sei sie froh, durch ihre Musik auf anderem Wege an dem Event mitwirken zu können. "Beim Singen fühle ich mich nicht so wackelig wie auf dem Eis", gab die 31-Jährige mit einem Augenzwinkern zu.

Für Sarah dürfte das nach den vergangenen Wochen ein wahrer Lichtblick sein. Ende September war die zweifache Mutter eigentlich als musikalischer Gast für den ZDF-Fernsehgarten gebucht, doch wie sie in ihrer Story auf Instagram bekannt gab, musste sie den Auftritt kurzfristig aus familiären Gründen absagen. "Ihr Lieben, leider werde ich morgen beim Fernsehgarten nicht dabei sein, da ich mit meiner kleinen Maus im Krankenhaus bin. Danke für euer Verständnis. Ich habe euch lieb", teilte die Ex von Pietro Lombardi (32) ihren Fans mit. Mittlerweile gehe es Töchterchen Solea (2) wieder gut. Den Grund für den Krankenhausaufenthalt behielt Sarah jedoch für sich.

Getty Images Sarah Lombardi beim "Holiday on Ice"-Photocall

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

