Ist "Temptation Island"-Adrians Mutter zu besitzergreifend?

Rebecca Ries öffnet in der Villa von Temptation Island V.I.P. ihr Herz und thematisiert ihre Sorgen bezüglich der Mutter ihres Freundes Adrian Alian (28). Im Gespräch mit einem Verführer gesteht das Reality-Sternchen: "Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass mich seine Mama nicht so aufnimmt, wie sie tut, und mir etwas vorspielt." Rebecca empfindet, dass Adrians Mutter sehr viel Einfluss auf ihn habe und beschreibt sie als eifersüchtig: "Wenn er bei mir war in der Anfangszeit, da hat sie sich Sachen einfallen lassen, damit er nach Hause kommt." Sie zieht ein deutliches Fazit: "Adrians Mama ist auf jeden Fall besitzergreifend, was ihn betrifft. Ich habe das Gefühl, wenn es nach ihr gehen würde, dann dürfte er gar keine Freundin haben."

Adrian hingegen sieht das Verhältnis zu seiner Mutter völlig anders. In der Villa der Männer erklärt er, dass die Beziehung zu seiner Mutter mehr wie die zu einer besten Freundin sei. "Ich kann mit ihr über alles quatschen, ich gehe sogar mit ihr feiern, das ist auch schon vorgekommen", betont er. Für den Realitystar scheint die enge Bindung zu seiner Mutter völlig normal und unproblematisch zu sein. Im Gegensatz zu Rebecca empfindet er auch keinen negativen Einfluss auf seine romantischen Beziehungen – im Gegenteil. "Sie hat sogar schon Frauen für mich angesprochen", erzählt der 28-Jährige und unterstreicht damit die enge und unkomplizierte Bindung zu seiner Mama.

Adrian und Rebecca suchten beide schon beim Bachelor beziehungsweise bei der Bachelorette ihr Liebesglück – vergeblich. Als die beiden Reality-Sternchen dann bei Bachelor in Paradise aufeinandertrafen, funkte es direkt und sie wurden ein Paar. Doch nach nur wenigen Monaten bekam die Beziehung ihren ersten Riss, da Adrian die Nähe zu anderen Frauen suchte. Genau aus diesem Grund stellen sich die beiden nun dem ultimativen Treuetest auf der Insel der Verführung.

Rebecca Ries, Reality-Sternchen

Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

