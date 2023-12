Krasser Gewichtsverlust: So erschlankt ist Melissa McCarthy!

Sie sieht verändert aus! Melissa McCarthy (53) war vor allem durch ihre Rolle als Sooki St. James in der Serie Gilmore Girls bekannt geworden. Zuletzt spielte sie unter anderem die böse Hexe Ursula in der Disney-Verfilmung von Arielle, die Meerjungfrau und stand neben Halle Bailey (23) vor der Kamera. Im Laufe der Jahre hatte die Schauspielerin immer wieder Gewicht verloren: So erschlankt präsentiert sich Melissa jetzt der Öffentlichkeit!

Auf Fotos, die Mirror vorliegen, sieht man den Hollywood-Star mit deutlichem Gewichtsverlust. Dabei zeigt sich die 53-Jährige in einem bequemen schwarzen Reiseoutfit und dunklen Schuhen. Ihre Haare trägt sie als Dutt, sodass ihr schmaleres Gesicht zur Geltung kommt. Aber auch Melissas gesamter Körper ist auf den Schnappschüssen zu erkennen und er sieht deutlich schlanker aus! Bisher äußerte sich die Schauspielerin selbst noch nicht zu den Bildern.

In der Vergangenheit hatte sie schon öfter über den harten Kampf mit ihrem Gewicht gesprochen. So nahm sie unter anderem 35 Kilo ab und machte sogar eine Flüssigdiät. Dabei hatte die Schauspielerin nicht mehr als 500 Kalorien am Tag zu sich genommen. Dies habe sie jedoch "die Hälfte der Zeit wahnsinnig gemacht", verriet Melissa.

Getty Images Der Cast bei der "The Little Mermaid"-Premiere 2023

Getty Images Melissa McCarthy bei der Premiere von "The Kitchen"

Getty Images Melissa McCarthy bei den MTV Movie Awards 2019

