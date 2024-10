Oh là là: Paris Hilton präsentiert sich in heißen Dessous

Paris Hilton (43) hat kürzlich ein heißes Video auf Instagram geteilt, in dem sie in verführerischer schwarzer Unterwäsche von Agent Provocateur posiert. Der Clip wurde in einer luxuriösen Villa in Palm Springs, Kalifornien, aufgenommen und zeigt die Hotelerbin zu ihrem Song "BBA". Diesen hat sie zusammen mit Megan Thee Stallion (29) Anfang des Jahres veröffentlicht. In der Kommentarspalte zu ihrem Beitrag meldeten sich prominente Freunde zu Wort. "Ok, das ist heiß", schrieb unter anderem Lauren Sanchez mit einem Feuer-Emoji.

Die 43-Jährige ist das Gesicht der Herbst/Winter 2024 Kollektion von Agent Provocateur, die letzten Monat vorgestellt wurde. Fotografiert von Greg Williams, zeigt die Kampagne Paris in verschiedenen verführerischen Outfits, darunter ein BH, Slip, Strümpfe und Strumpfhalter vor einem Kamin. Mit zerzaustem Haar und selbstbewusstem Blick setzt sie die Dessous perfekt in Szene. "Es ist die ultimative Hommage an ikonische Weiblichkeit", sagte Paris in einem Statement auf Social Media über die neue Kampagne.

Neben ihrer Modelarbeit steht Paris auch musikalisch wieder im Rampenlicht. Am 6. September ist ihr zweites Studioalbum "Infinite Icon" erschienen und markiert ihr erstes vollständiges Album seit fast 20 Jahren. Bereits 2006 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Paris" mit der Single "Stars Are Blind". Parallel dazu arbeitet sie gemeinsam mit ihrer ehemaligen "Simple Life"-Kollegin Nicole Richie (43) an einer neuen Reality-Show namens "Paris & Nicole: The Encore".

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige