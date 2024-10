ProSieben verlängert Zusammenarbeit mit Heidi Klum und GNTM

Heidi Klum (51) und ProSieben setzen ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte fort: Das Supermodel und der Münchner Fernsehsender haben ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre verlängert! Das bedeutet somit auch, dass die beliebte Castingshow Germany's Next Topmodel weitergeht. "Was wäre die deutsche TV-Welt ohne die schönen Frauen und Männer, die wir bei GNTM schon entdeckt haben? [...] Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit GNTM eine besondere Bühne schenken kann", betont die Moderatorin voller Freude gegenüber ProSieben.

Nicht nur die 51-jährige Modelmama, sondern auch der Sender ist begeistert davon, weiterhin miteinander zu arbeiten. Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, lobt die bisherige Zusammenarbeit in den höchsten Tönen: "Gemeinsam mit Heidi Klum hat ProSieben in Deutschland eine der stärksten TV-Marken geschaffen." Senderchef Hannes Hiller ergänzt: "'Germany's Next Topmodel' wäre ohne Heidi unvorstellbar. Seit nunmehr 20 Jahren brennt Heidi ebenso wie wir für ihre Show. Sie engagiert sich zu 100 Prozent, sprudelt vor Energie und ist extrem leidenschaftlich."

Heidi und ihr Erfolgsformat haben in den vergangenen Jahren schon einige Topmodels hervorgebracht. Die Gewinnerin der ersten Staffel Lena Gercke (36) ist mittlerweile nicht nur Model, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin und Designerin. Stefanie Giesinger (28) hat ebenfalls für die bekanntesten Marken posiert und hat außerdem einen eigenen Podcast. Die Gewinner der vergangen 19. Staffel – erstmals eine Frau und ein Mann, Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé – sind nach dem Finale auf der Berlin Fashion Week gelaufen, wurden für einige Werbedeals gebucht und haben für namhafte Modeschöpfer gemodelt.

ProSieben/Richard Hübner Jean Paul Gaultier, Heidi Klum und die Kandidaten

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

