Richard Gere und Alejandras Liebesglück beim Zürich-Festival

Verliebt wie am ersten Tag: Richard Gere (75) und Alejandra Silva (41) strahlen bei ihrer glamourösen Date-Night auf dem Zürich Film Festival. Am Dienstag präsentierten sich der Golden Globe-Gewinner und seine Ehefrau auf dem grünen Teppich bei der Vorführung von "Weisheit des Glücks". Für den Streifen war Richard als ausführender Produzent tätig. Der 75-Jährige punktete in einem schicken schwarzen Anzug mit Fliege, während Alejandra in einem funkelnden creme- und silberfarbenen Kleid alle Blicke auf sich zog. Das Paar, das 2018 geheiratet hat, strahlte dabei vor Glück und der "Pretty Woman"-Star konnte seine Hände kaum von der schönen Publizistin lassen.

Nach zwei Jahren Beziehung gaben sich Richard und Alejandra damals das Ja-Wort und wurden stolze Eltern ihrer beiden Söhne Alexander (5) und James (4). Der "Hochzeit auf Umwegen"-Darsteller hat zudem einen Sohn namens Homer aus seiner Ehe mit dem Model Carey Lowell (63). Trotz des Altersunterschieds von 33 Jahren gelobte Richard seiner Frau anscheinend, lang genug zu leben, um die gemeinsamen Kinder aufwachsen zu sehen. "Er hat mir mindestens 20 gute Jahre versprochen", verriet die gebürtige Spanierin laut Daily Mail und gestand, dass der Schauspieler mit 73 Jahren "mehr Energie" habe als sie. Sie fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Es ist schwer, mit ihm Schritt zu halten… Er ist nicht menschlich!"

Neben seinem erfüllten Familienleben bleibt Richard auch seiner erfolgreichen Hollywood-Karriere treu. Sein neuestes Projekt, "Weisheit des Glücks", ist eine zutiefst intime Dokumentation, in der der Dalai Lama (89) einen tiefgründigen Blick auf unsere heutige, moderne Welt wirft. Der fast 90-jährige spirituelle Führer spricht im Film direkt zu den Zuschauern, wodurch das Gefühl einer privaten Audienz entsteht. Laut der offiziellen Website des Zürich Film Festivals berührt der Dalai Lama dabei auch die "härtesten Herzen" und schafft es, eine "meditative Erfahrung zu vermitteln, die lange nachhallt". Der Dokumentarfilm wird ab dem 7. November in den Kinos zu sehen sein.

Getty Images Alejandra Silva, Richard Gere und Homer James Jigme Gere in Cannes 2024

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

