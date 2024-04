Was denkt Richard Geres Sohn über die Karriere seines Papas?

Richard Gere (74) als Papa haben? Sein ältester Sohn Homer könnte davon nicht weniger beeindruckt sein. Der Schauspieler spricht in einem aktuellen Interview mit der spanischen Vanity Fair darüber, wie sein Nachwuchs seinen Erfolg sieht. "Er versteht es nicht", lautet seine Antwort. Er würde seinen Vater nicht als großen Filmstar wahrnehmen. "Es ist sehr schwierig für ihn, mich auf der Leinwand zu sehen, besonders wenn ich einen sehr extremen Charakter spiele. Ich bin ja immer noch sein Vater und es ist nicht immer leicht für ihn, sich in jede Geschichte hineinzufühlen", erklärt der "Pretty Woman"-Darsteller.

Möglicherweise fällt es ihm bald leichter – Sohn Homer tritt in die Fußstapfen seines Vaters, da er sich jetzt auch als Schauspieler versucht. "Tatsächlich hat er auch gerade mit dem Schauspielern angefangen. Er war ganz plötzlich daran interessiert und es scheint ihm zu gefallen. Er hat kleinere Filme geschrieben und produziert – dieses gemeinsame Interesse an Filmen ist ganz neu für uns", führt er aus. Sein Papa war an unzähligen Produktionen beteiligt und er kann Homer hier sicherlich viele Tipps geben. Der Hollywood-Star dreht bis heute Filme – privat ist er glücklich verheiratet.

Sohn Homer stammt aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Carey Lowell (63). Seit 2018 ist er mit der Aktivistin Alejandra Silva (41) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Der Schauspieler weiß nach langjähriger Beziehungserfahrung: Eine Ehe ist kein Zuckerschlecken. "Es ist also ein ständiges Überprüfen, um zu sehen: 'Funktioniert das?', und manchmal tut es das nicht", führt er im Interview mit Extra aus. Mit seiner Frau Alejandra scheint er aber bis heute glücklich zu sein – er lebt mit ihr und den gemeinsamen Kindern in Spanien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere bei der "Red Supper Club" Fundraising Gala

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der kleine Einblick von Richard Gere in die Familiendynamik? Ich finde das total süß. Interessiert mich weniger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de