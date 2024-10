Turtelt Jimi Blue Ochsenknecht jetzt mit Twitch-Star Emily?

Jimi Blue Ochsenknecht (32), unter anderem bekannt aus der Sky-Serie Diese Ochsenknechts, sorgt momentan für Spekulationen unter seinen Fans. Während die Trennung von seiner Verlobten Laura Marie Geissler (26) nie offiziell bestätigt wurde, hat der Schauspieler und Sänger Anfang September alle gemeinsamen Bilder mit ihr aus seinen sozialen Medien entfernt. Nun veröffentlichte eine Streamerin, bekannt unter dem Twitch-Namen "EmilyFurz", via Instagram gemeinsame Schnappschüsse aus einer Bar in Mailand, wo Jimi Blue seit Kurzem lebt. Die Bilderserie betitelte Emily mit "Double trouble", und Jimi Blue kommentierte humorvoll, dass ihm die Nacht zwar einige Verluste, aber auch schöne Erinnerungen beschert habe.

Die Reaktionen seiner Fans auf diese neue Verbindung sind gespalten, schließlich wurde Jimi Blue erst vor einigen Wochen auf dem World Club Dome in Begleitung einer anderen Frau gesehen. So finden sich in den sozialen Medien neben neugierigen Kommentaren auch durchaus kritische Stimmen. Verschiedene User äußern sich entsetzt über die mögliche neue Romanze und erinnern an die Vergangenheit mit Laura Marie. Einige Kommentare bezogen sich sogar negativ auf Jimi Blues Engagement als Vater, was die Thematik zusätzlich emotional auflädt.

Die turbulenten Schlagzeilen erinnern an die in den Medien oft thematisierten Streitigkeiten innerhalb der Ochsenknecht-Familie. Noch in der zweiten Staffel von "Diese Ochsenknechts" sorgte Jimi Blues Verlobung für Spannungen, da sein Heiratsantrag an Laura Marie Geissler auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24) als unpassend empfunden wurde.

Jimi Blue Ochsenknecht und Streamerin Emily in einer Bar in Mailand, 2024

