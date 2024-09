Neuanfang: Jimi Blue Ochsenknecht wohnt jetzt in Mailand

Jimi Blue Ochsenknecht (32) möchte sich noch einmal neu entdecken! Vor einiger Zeit distanzierte sich der "Die Wilden Kerle"-Star von seiner Familie und macht seither sein eigenes Ding. Wie er als Gast im Podcast "Leben reicht" erzählt, hat er sich mittlerweile auch räumlich von seinem vorherigen Leben getrennt. "Ich bin nach Mailand gezogen", verriet Jimi im Gespräch mit Host Aaron. Eine Bekannte des Sängers habe die Wohnung auf Social Media inseriert und Jimi habe daraufhin direkt zugeschlagen. "Ich wollte es vor ein paar Jahren schon machen und habe eh schon eine Wohnung in München oder Berlin gesucht und habe dann ein top Angebot bekommen", berichtet er voller Begeisterung.

In dem Gespräch geht der Schauspieler auch darauf ein, wie sehr der räumliche Neuanfang seine Selbstfindungsreise unterstütze: "Ich dachte, das ist wie auf dem Silbertablett. Und jetzt möchte ich an mir arbeiten, [...] ich gucke, wie es mir guttut und bisher tut es mir sehr gut." Vor allem genieße der 32-Jährige an seiner neuen Wahlheimat, dass er keinerlei soziale Verpflichtungen habe und "machen kann, was ich möchte".

Womöglich hat Jimis Abenteuer im Ausland auch mit seiner mutmaßlichen Trennung von Laura Marie Geissler (26) zu tun. Schon seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass die Rennfahrerin und der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) mittlerweile getrennte Wege gehen. Ein offizielles Statement zum vermeintlichen Liebes-Aus blieb zwar bisher noch aus, jedoch verdichten sich die Hinweise. Nicht nur haben beide die Pärchenbilder von ihren Social-Media-Profilen gelöscht: Laura setzte in den vergangenen Tagen noch ein anderes, eindeutiges Statement, welches für eine Trennung spricht. Auf einem Instagram-Foto trug die Blondine ihre Dirndlschleife auf der linken Seite – ein Zeichen dafür, dass sie aktuell Single ist.

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Ball des Sports" 2023

