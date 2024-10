Verdächtig: Hat Angelina Jolie etwa einen neuen Freund?

Angelina Jolie (49) bringt die Gerüchteküche um ihr Liebesleben erneut zum Überkochen. Seit über einem Jahr vermuten die Fans, dass die Schauspielerin mit dem britischen Sänger Akala zusammen ist. Denn immer wieder zeigt sich die "Salt"-Bekanntheit gemeinsam mit dem Musiker in der Öffentlichkeit. So auch vor wenigen Tagen: Paparazzi erwischten das Duo gemeinsam bei einem Event in Angelinas Boutique in New York. In der Vergangenheit haben Insider das Liebesverhältnis von Angelina und Akala bereits bestätigt. Andere Informanten hingegen sind sich laut People sicher: "[Angelina] und Akala sind nicht zusammen."

