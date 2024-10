Wird Prinzessin Kate zur "Gladiator II"-Premiere kommen?

In London ist die Spannung groß: Am 13. November soll die Weltpremiere von "Gladiator II" im Rahmen der 72. Royal Film Performance stattfinden. Neben dem hochkarätigen Cast, zu dem unter anderem Paul Mescal (28) und Pedro Pascal (49) gehören, wird auch ein weiteres berühmtes Gesicht erwartet: Prinzessin Kate (42). Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (42) soll Kate laut Mirror bei der Premiere auftreten. Das Event wird von Paramount Pictures in Zusammenarbeit mit The Film and TV Charity organisiert, deren Vorsitz die beiden Royals innehaben. Offiziell bestätigt ist die Teilnahme des royalen Paares allerdings noch nicht.

Die Filmpremiere wäre eine der ersten großen Veranstaltungen für die 42-Jährige seit Beendigung ihrer Chemotherapie. Anfang des Jahres hatte Kate bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer präventiven Therapie unterziehen muss – weshalb sie sich für mehrere Monate komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog. Im September verkündete die Dreifach-Mutter dann in einem emotionalen Video, dass sie die Behandlung erfolgreich abgeschlossen hat und schrittweise wieder Termine wahrnehmen will. Ihre Gesundheit steht aber trotzdem weiterhin an erster Stelle. "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt", erklärte sie in dem Instagram-Clip.

In den vergangenen Wochen nahm die Britin schon ein paar Termine wahr. Ein ganz besonderer fand erst Anfang Oktober statt: Zusammen mit ihrem Mann William empfing sie die an Krebs erkrankte Fotografin Liz Hatton im Windsor Castle. "Es war mir ein Vergnügen, Liz Hatton heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat. Danke, dass du deine Fotos und deine Geschichte mit uns geteilt hast", schrieb Kate auf Instagram zu ein paar Fotos des Treffens. Im Anschluss durfte Liz offizielle Schnappschüsse für den Palast bei einer Ehrenzeremonie machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William mit Liz Hatton und ihrer Familie

Anzeige Anzeige