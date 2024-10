Céline Dion weint wegen Kellys "My Heart Will Go On"-Cover

Céline Dion (56) lobt Kelly Clarkson (42) in den höchsten Tönen für ihre Coverversion von "My Heart Will Go On". Nachdem Kelly den berühmten Song in ihrer eigenen Show gesungen hatte, reagierte Céline begeistert auf die Interpretation. "Du hast mich zum Weinen gebracht. [...] Du warst absolut unglaublich. Fantastisch. Ich habe es so sehr geliebt", zeigt sich die Sängerin sichtlich gerührt in einem Video auf Instagram.

Die 42-Jährige hatte das Lied aus "Titanic" am 27. September in ihrer Sendung "The Kelly Clarkson Show" performt. Sie gab zu, dass sie den Song normalerweise nicht covern würde, da es "einige Songs gibt, denen man sich als Sängerin einfach nicht nähern sollte". Nach ihrem Auftritt erklärte sie, dass Céline eine ihrer größten Inspirationen sei. Bereits während der Olympischen Spiele in Paris hatte Kelly im Netz emotional auf den spektakulären Auftritt der Kanadierin reagiert.

Célines jüngstes Lob reflektiert auch ihre wiedergewonnene Kraft. Die Sängerin kämpft seit 2022 mit einer seltenen neurologischen Erkrankung, dem Stiff-Person-Syndrom, das ihre Auftritte erschwert. Dennoch trat die 56-Jährige mit bemerkenswerter Stärke bei den Olympischen Spielen auf und performte den Song "L'Hymne à l'Amour" der französischen Ikone Édith Piaf. Für ihre Darbietung auf dem Eiffelturm erntete sie weltweit Bewunderung. "Das Ende ist mit dem Gesang von Céline Dion absolut episch", "Jetzt kommen die Tränen" oder "Was für ein Spektakel! Céline Dion – so ein toller Moment für sie!", lauteten nur einige der begeisterten Fanreaktionen auf X.

Getty Images Kelly Clarkson

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

