Nach Olympia-Performance: Céline Dion fühlt sich geehrt!

Céline Dion (56) meldet sich nach ihrem spektakulären Auftritt zu Wort! Am Freitagabend feierte die Sängerin ihr langersehntes Comeback und trat bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris auf. Kurz nach ihrer Performance meldet sich die Musikerin nun auf X zu Wort. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute bei der Eröffnungsfeier in Paris auftreten durfte und bin voller Freude, wieder in einer meiner Lieblingsstädte zu sein", schwärmt sie.

Auch den Athleten der Olympischen Spiele widmet die "My Heart Will Go On"-Interpretin einige private Worte. "Vor allem aber freue ich mich, diese unglaublichen Athleten zu feiern, mit all ihren Geschichten von Aufopferung und Entschlossenheit, Schmerz und Ausdauer", schreibt Céline in ihrem Statement und ergänzt: "Ihr alle habt euch so sehr auf euren Traum konzentriert, und ob ihr nun eine Medaille mit nach Hause nehmt oder nicht, ich hoffe, dass eure Anwesenheit hier bedeutet, dass er für euch in Erfüllung gegangen ist. Ihr könnt alle so stolz auf euch sein, wir wissen, wie hart ihr gearbeitet habt, um die Besten der Besten zu sein."

Doch nicht nur Céline ist überglücklich, auch ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. Kurz nachdem die Musikerin auf dem Eiffelturm den Song "L'Hymne à l'Amour" von der französischen Ikone Édith Piaf performt hatte, erhielt sie auf X viel Lob von ihren Fans. "Ok, jetzt kommen mir die Tränen" und "Was für ein Spektakel! Céline Dion. So ein toller Moment für sie", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare auf der Plattform.

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Getty Images Céline Dion bei der Eröfffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024

