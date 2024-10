Großes Vermächtnis: Die zehn Paraderollen der Maggie Smith

Die britische Film- und Theaterlegende Dame Maggie Smith (✝89) ist am 27. September 2024 im Alter von 89 Jahren verstorben – umgeben von ihren engsten Angehörigen in ihrem Zuhause in London. Maggie, die im Laufe ihrer über 70-jährigen Karriere zahlreiche Preise gewann, hinterlässt eine beeindruckende Filmografie und Millionen von Fans weltweit. Die Nachricht von ihrem Tod hat in der Filmwelt und bei ihren Kollegen tiefe Trauer ausgelöst.

Maggie wurde durch ihre vielseitigen Rollen bekannt, die von starken Frauenfiguren bis hin zu komödiantischen Charakteren reichten. Ihren internationalen Durchbruch erzielte sie 1969 mit "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie", wofür sie mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. In "Kalifornien, ich komme" zeigte sie ihr komödiantisches Talent und gewann ihren zweiten Oscar. Mit ihrer Rolle in "Magere Zeiten - Der Film mit dem Schwein" erntete Maggie nicht nur die größten Lacher, sondern auch einen BAFTA als beste Schauspielerin. Weitere herausragende Darbietungen lieferte sie 1985 in "Zimmer mit Aussicht" und in "Die einsame Leidenschaft der Judith Hearne" im Jahr 1987.

Einem jüngeren Publikum wurde Maggie vor allem als Professor Minerva McGonagall in den Harry Potter-Filmen bekannt. Ihre Darstellung der scharfsinnigen Lehrerin machte sie zu einem festen Bestandteil der beliebten Filmreihe. Auch in der Serie Downton Abbey eroberte sie als Lady Violet Crawley mit scharfzüngigen Kommentaren die Herzen der Zuschauer, was ihr zudem drei Emmys bescherte. Nach "Sister Act" im Jahr 1992 an der Seite von Whoopi Goldberg (68) war Maggie 2001 in "Gosford Park" unter dem Who-is-Who der britischen Schauspiel-Elite die unangefochtene Hauptdarstellerin. Mit 80 Jahren begeisterte sie das Publikum noch einmal in "Die Dame im Lieferwagen".

Abseits der Bühne und Leinwand war Maggie eine liebevolle Mutter von zwei Söhnen, die beide ebenfalls in der Filmbranche tätig sind. Freunde und Kollegen beschrieben sie als warmherzige und humorvolle Person mit scharfem Verstand. "Sie besaß eine unbeschreibliche Präsenz und gleichzeitig eine Bodenständigkeit, die sie für alle um sie herum greifbar machte", offenbarte eine enge Freundin gegenüber People. Maggies Vermächtnis als eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit wird noch lange fortbestehen und zukünftige Generationen inspirieren.

Maggie Smith und Ian Hart in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Getty Images Kelly MacDonald und Maggie Smith (re) im Film "Gosford Park", 2001

Getty Images Maggie Smith mit ihren Söhnen Chris und Toby, Londoner Flughafen, März 1971