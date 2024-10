"Hochzeit auf den ersten Blick" startet mit neuem Konzept

Das lange Warten hat schon bald ein Ende: Wie Sat.1 bestätigt, kehrt Hochzeit auf den ersten Blick noch in diesem Monat mit einer neuen Staffel zurück. Die erste Episode wird am Montag, dem 28. Oktober, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Während der angestammte Sendeplatz am Montag bleibt, hat das Format in diesem Jahr einen leicht verspäteten Start. Die Macher von RedSeven Entertainment haben sich für die neue Staffel des Sozialexperiments etwas Besonderes überlegt: Zwar lernen sich die Paare nach wie vor erst im Standesamt kennen, doch sollen sich die Kandidaten bereits vorab getrennt voneinander treffen. Wie dieses Treffen genau abläuft und welchen Einfluss es auf die Hochzeiten hat, bleibt abzuwarten.

Ein weiteres Highlight der neuen Staffel ist die Dokumentation "Hochzeit auf den ersten Blick - Exklusive Einblicke", die direkt im Anschluss an die erste Folge um 23:05 Uhr gezeigt wird. Diese soll den Fans des Formats spannende Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen. Verantwortlich für die Entscheidung, welche Singles am besten zusammenpassen, sind die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst. Sie nutzen umfangreiche Datenanalysen, um die vermeintlich besten Matches zusammenzustellen. Wenn sich die Paare trauen, folgt nach der Hochzeitszeremonie der entscheidende Test in den Flitterwochen, wo sich zeigt, ob die Beziehung im Alltag bestehen kann.

"Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich über die Jahre als ein Erfolg für den Sender etabliert. Laut DWDL.de schalteten im vergangenen Jahr durchschnittlich 1,22 Millionen Menschen die Sendung ein, bei einem Marktanteil von 8,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das Format konnte dabei an frühere Erfolge anknüpfen, obwohl die Zuschauerzahlen in den letzten drei Jahren etwas höher waren. Die Show, die das abenteuerliche Konzept von Liebe auf den ersten Blick realisiert, zieht ihre Spannung aus der Frage, ob wissenschaftliche Analysen zu echten, zukunftsfähigen Partnerschaften führen können.

Sat.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

