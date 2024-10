Krass: Mimi Fiedler verliebt sich bei "Promi Big Brother"

Die Schauspielerin Mimi Fiedler (49) hat sich während ihrer Teilnahme an Promi Big Brother 2024 Hals über Kopf verknallt – und zwar in den großen Bruder höchstpersönlich! Kaum ein paar Tage im Container eingeschlossen, gesteht die 49-Jährige, dass die Stimme aus dem Off ihr Herz höherschlagen lässt. "Den nächsten Mann, den ich habe, bei dem möchte ich, dass der so mit mir spricht wie 'Big Brother'!", schwärmt Mimi. Nach ihrer Trennung von Ex-Mann Otto Steiner (61) sehnt sich die Schauspielerin offensichtlich nach einer neuen Liebe in ihrem Leben.

Die markante Stimme, die Mimi so begeistert, gehört dem Musiker und Moderator Phil Daub – allerdings wird seine Stimme für die Show vom Computer verzerrt. Der große Bruder fackelte nicht lange und lud die 49-Jährige zu einem romantischen Candle-Light-Dinner ein und wollte wissen, welche optischen Wünsche sie an ihn hat. "Das kann ich gar nicht sagen. Du musst klug sein, Humor haben. Nicht kleiner als ich sein – und wenns geht, Haare", lautete Mimis Antwort. Da Philipp noch im Besitz seiner vollen Haarpracht ist, könnte es also nach der Show tatsächlich zu einer Romanze kommen!

Eine neue Liebe wäre Mimi, die sehr unter der Trennung von Ehemann Otto Steiner litt, zu wünschen. Erst vor wenigen Wochen gab sie im RTL-Interview preis, dass das Ehe-Aus sie fast wieder zum Alkohol verleitet hätte. "Stabil bin ich erst seit vier Wochen vielleicht. Sodass ich morgens aufstehe und sage: 'Okay, der Tag könnte jetzt auch mal mit nicht 80 Mal weinen sein.' Für mich ist Stabilität, nicht rückfällig zu werden, nicht an Alkohol zu denken", verriet die trockene Alkoholikerin.

