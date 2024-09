Es drohte Rückfall: So sehr litt Mimi Fiedler unter Ehe-Aus

Hinter Mimi Fiedler (49) liegen harte Monate. Im November 2023 machte die Schauspielerin die Trennung von ihrem Mann Otto Steiner (61) öffentlich. Auch Monate danach litt sie darunter, wie sie im RTL-Interview erzählt. Mimi, die trockene Alkoholikerin ist, wäre fast rückfällig geworden: "Stabil bin ich erst seit vier Wochen vielleicht. Sodass ich morgens aufstehe und sage: 'Okay, der Tag könnte jetzt auch mal mit nicht 80 Mal weinen sein.' Für mich ist Stabilität, nicht rückfällig zu werden, nicht an Alkohol zu denken."

Rückfällig geworden sei sie aber nicht. Auch wenn das als möglicher Trennungsgrund spekuliert wurde: "Was es in den letzten Monaten auf jeden Fall gab, waren Gerüchte, sehr viele Gerüchte, dass ich rückfällig geworden bin, dass ich wieder saufe, dass das der Trennungsgrund war. Ich bin, so Gott will, bald sechs Jahre nüchtern und bin nicht rückfällig geworden." Außerdem habe Mimi der Stress auf den Magen geschlagen. "Ich glaube, jeder Mensch, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Nichts zu essen und zu viel zu essen. Ich habe einfach nichts essen können", erinnert sich die 49-Jährige in dem Interview.

Ob Mimi womöglich auch bei Promi Big Brother über ihre gescheiterte Ehe spricht? Seit einigen Wochen steht nämlich fest, dass sie gemeinsam mit Max Kruse (36) und Mike Heiter (32) in den Container ziehen wird. Mittlerweile sind auch schon Verena Kerth (43) und Daniel Lopes (47) als Kandidaten bestätigt. Wer sich wohl noch zu ihnen gesellen wird? Sicher ist: Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Wildcard geben, mit der sich ein weiterer Kandidat oder eine Kandidatin über den Einzug in die Show freuen darf!

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler und Otto Steiner

Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

