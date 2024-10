Mariella Ahrens begeistert Fans mit einem heißen Bikini-Pic

Ab 25. Oktober wird Schauspielerin Mariella Ahrens (55) wieder auf den Bildschirmen zu sehen sein. Damit wird die 55-Jährige nach fast drei Jahrzehnten ihr Comeback bei GZSZ feiern. Vor ihrer großen Rückkehr gönnt sie sich aber noch einen gemütlichen Urlaub in der Türkei. Auf Instagram lässt sie ihre über 100.000 Follower mit Bikinifotos an dieser Auszeit teilhaben. "Letzter Sonnenkuss-Gruß vom Meer. Schön war's", schreibt Mariella zu einem Foto, auf dem sie im Bikini und mit Sonnenbrille strahlend am Strand posiert.

Im Hintergrund des Fotos ist das Meer zu sehen – Mariella hat es sich auf einer Liege am Strand gemütlich gemacht. Und die Fans sind von ihrem rosafarbenen Bikini mit schwarzen Rändern und ihrem trainierten Körper begeistert. In den Kommentaren häufen sich Komplimente wie "Traumhaft schön siehst du aus" und "Absolute Traumfrau". Einige wünschen sich sogar, dass Mariella noch länger im Urlaub bleibt, um weitere solcher Bilder zu teilen. Doch anscheinend fühlt sie sich nun bestens erholt und bereit für neue Herausforderungen. So schreibt sie weiter: "Jetzt kann ich wieder voller Energie an die Arbeit ... Berlin, ich komme".

Mariella startete ihre Schauspielkarriere Ende der 1980er Jahre in Deutschland und wurde 1995 durch ihre Rolle als Elinor in GZSZ bekannt. Damals ließ ihre Figur Elinor den Charakter Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro (64), vor dem Traualtar stehen und verschwand spurlos aus Berlin. Ihre Rückkehr zur Kultserie verspricht nicht nur nostalgische Momente. Hinsichtlich ihres Comebacks sprach Mariella, laut T-Online, geheimnisvoll von "jede Menge Drama und Durcheinander".

Getty Images Mariella Ahrens, Schauspielerin

RTL Mariella Ahrens und Wolfgang Bahro bei GZSZ

