Nach zwei Kindern: Wünscht sich Sarah Engels noch ein Baby?

Wie sieht ihre Familienplanung aus? Sarah Engels (31) ist bereits Mutter von Sohnemann Alessio und Töchterchen Solea. Plant die Sängerin gemeinsam mit ihrem Mann Julian Engels (31) Baby Nummer drei? "So ganz abschließen möchte ich die Familienplanung nicht, aber ich bin aktuell, wie es gerade ist, auch total happy", räumt sie im RTL-Interview ein. Dennoch betont die DSDS-Bekanntheit, Kinder seien das Schönste, was es gibt. "Und jeder, der mich kennt, weiß: Ich bin ein absoluter Familienmensch, von ganzem Herzen, und lebe und liebe für die Familie", erklärt sie weiter.

Sarah heizte die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft erst im Mai selbst an. Die zweifache Mutter postete ein Foto, das eine kleine Wölbung ihres Bauches einfing. Behutsam legte sie ihre Hände an ihren Körper, als würde sie einen Schwangerschaftsbauch festhalten. Am Ende erlaubte sich Sarah aber nur einen Scherz: Ihr Bauch war leckerem Essen geschuldet! "Tatsächlich habe ich in den letzten Tagen unendlich viele Nachrichten bekommen, dass ich schwanger aussehen würde, ob ich nicht schwanger sei und wollte darauf sensibilisieren, dass es für eine Frau auch wirklich verletzend sein kann, wenn man gefragt wird, ob man schwanger ist", stellt sie im Gespräch mit dem Sender dennoch klar.

Mit ihrem Food-Baby-Bild machte sich Sarah allerdings auch nicht viele Freunde. Viele ihrer Fans reagierten auf ihren Witz überhaupt nicht gut. "Deine Aktion mit dem Schwangerschaftspost: Geht's nur noch um Aufmerksamkeit? Jämmerlich", ärgerte sich beispielsweise ein Fan auf Instagram. Ein weiterer Nutzer schloss sich an: "Ich hoffe doch, sie macht damit nicht nur einen Scherz. So ein Scherz ist nicht nur am 1. April unpassend."

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem "Food Baby"

