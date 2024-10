Sabrina Carpenter schwärmt von ihrer Freundin Taylor Swift

Sabrina Carpenter (25) ist voller Bewunderung für ihre Freundin Taylor Swift (34) – und findet dafür klare Worte. Wie die "Espresso"-Interpretin in einem aktuellen Interview mit CBS Sunday Morning erklärte, war sie nicht nur der Opening-Act bei einigen Konzerten von Taylors "Eras"-Tour, sondern hat auch viel von der "Fortnight"-Interpretin lernen können. Sie schwärmte: "Man sieht sofort, dass Taylor gelassen, anmutig und gütig ist." Die 25-jährige Musikerin bewundere besonders, wie die Pop-Ikone mit der Öffentlichkeit umgehe und gleichzeitig so selbstbewusst bleibe.

Sabrina reflektierte bereits im August in einem Interview mit Variety über die enge Freundschaft, die sich zwischen ihr und Taylor entwickelt habe. Trotz der Erfolge sehe sie Taylor als ganz normale Freundin. Sie würden oft zusammen essen gehen oder sich Nachrichten schreiben, verriet sie gegenüber dem Magazin: "Sie ist eine meiner besten Freundinnen." Daran änderte auch Sabrinas Werbung für die Marke SKIMS nichts, mit deren Gründerin Kim Kardashian (43) sich Taylor eine öffentlichkeitswirksame Fehde leistete. Sabrina stellte klar, dass sie keineswegs bei Taylor "um Erlaubnis bitten" musste, um Teil dieser Kampagne zu sein.

Für Sabrina ist die 34-Jährige ein "Rockstar" – sowohl auf der Bühne als auch im Umgang mit den Herausforderungen der Musikwelt. Sie bewundere vor allem die Art, wie die 14-fache Grammy-Gewinnerin mit Herausforderungen umgehe: "Sie ist einfach ein Gangster. Egal, was die Leute sagen, sie hat immer alles mit Anmut bewältigt." Sabrina erklärte in einem früheren Interview gegenüber Rolling Stone, dass sie ihre Karriere niemals Taylors gegenüberstellen könne: "Ich könnte mein Leben, meine Karriere, meinen Werdegang niemals mit irgendetwas vergleichen, das auch nur annähernd mit dem zu tun hätte, was sie erreicht hat."

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter

Instagram / sophiet Sophie Turner, Sabrina Carpenter und Taylor Swift mit ihren Freunden

