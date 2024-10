Darum muss Roland Kaiser "Kaisermania"-Konzerte verschieben

Schon seit den 70ern steht Roland Kaiser (72) auf der Bühne. Für seine "Kaisermania"-Konzerte reisen seit über 25 Jahren tausende Fans in die Elbstadt Dresden. Diese waren zuletzt aber ziemlich besorgt, dass die ersehnten Shows im nächsten Jahr gar nicht stattfinden würden. In den vergangenen Jahren ist er nämlich immer am ersten Augustwochenende in Dresden aufgetreten. Doch seinen Terminen nach zu urteilen, wird er 2025 zu der Zeit in Schwarzberg auf der Bühne stehen. Jetzt gibt der Musiker seinen Fans auf Instagram aber Entwarnung: "Natürlich findet die Kaisermania auch im Jahr 2025 statt. Die Termine lauten: 25./26.07. und 08./09.08." Der Grund für die Verschiebung ist auch logisch: In Dresden finden zur selben Zeit "The Finals" statt – Meisterschaften in verschiedenen Sportdisziplinen. Deswegen hat die Stadt Dresden den Schlagerstar gebeten, zwischen seinen Konzerten eine Woche Pause einzulegen.

Die Fans zeigen sich in den Kommentaren zum Beitrag sichtlich erleichtert. "Das sind großartige Neuigkeiten! Ich freue mich sehr, dass es 'Kaisermania' wieder geben wird", schreibt ein Fan, während ein anderer meint: "Endlich ist die Ungewissheit der 'Kaisermania' vorbei. So eine tolle Nachricht! Danke an Roland und seine fantastische Band, dass Ihr uns in Dresden nicht vergessen habt und auch nächstes Jahr wieder zu uns kommt!" Der Ticketverkauf soll auch schon Anfang November losgehen, allerdings ist das genaue Datum dafür noch nicht bekannt.

Neben seinen Hits wie "Joana" und "Santa Maria" wird Roland sicherlich auch Songs von seinem neuen Album "Marathon" zum Besten geben. Die Platte wird im Februar des nächsten Jahres auf den Markt kommen, wie der Musiker auf seinem Social-Media-Account selbst angekündigt hat. Den ersten Vorgeschmack auf den Sound seiner neuen Musik gab es bereits in diesem Monat: Die erste Single des Albums heißt "Ich werde da sein". Auch das Video dazu ist bereits verfügbar und wurde thematisch passend zum sportlichen Albumtitel gehalten: In schicken Anzügen steht er auf einer Rennbahn oder sitzt in der Tribüne daneben, während einige Sportlerinnen um die Wette laufen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Kaiser im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige