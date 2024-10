Schlagerstar Roland Kaiser kündigt neues Album "Marathon" an

Roland Kaiser (72) ist momentan gefragter denn je. Erst kürzlich feierte der Schlagerstar sein 50. Bühnenjubiläum. Nun dürfen sich seine Fans auch noch über weitere Musik freuen. Auf Instagram verkündet Roland: "Es ist wieder so weit! Mein nächstes Album wird 'Marathon' heißen und am 07. Februar 2025 erscheinen." Er freue sich riesig, die Neuigkeiten endlich mit seinen Fans teilen zu dürfen: "Das Album könnt ihr ab Freitag vorbestellen und digital vormerken! Den ersten Vorgeschmack gibt es ebenfalls am Freitag mit meiner neuen Single 'Ich werde da sein'!"

Rolands Unterstützer freuen sich riesig und hinterlassen in der Kommentarspalte zahlreiche Nachrichten. "Ein neues Album. Ich freue mich so sehr darauf!", "Immer wieder überraschend. Sehr spannender Titel 'Marathon'. Gute Idee" und "Mega cool, kann es kaum erwarten deine neue Single zu hören und der Februar wird großartig" lauten nur drei der vielen Kommentare zu Rolands Ankündigung.

Hits aus seinem neuen Album wird Roland sicherlich auch auf seiner großen "Arena-Tournee 2025" spielen. Doch die stand kürzlich in der Kritik, da die Ticketpreise von bis zu knapp 200 Euro pro Karte für schlechte Stimmung sorgten. "Die Preise sind eine absolute Unverschämtheit!", kommentierte ein Anhänger im Netz und machte seinem Ärger Luft.

Getty Images Roland Kaiser und Michelle Hunziker im Dezember 2023

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

