Das ist der komplette Cast von "Die Verräter" Staffel zwei

Am 10. Oktober startet die zweite Staffel des Erfolgsformats Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Nachdem mit Gerda Lewis (31), Helge Mark und Jessica Haller (34) bereits die ersten Kandidaten bestätigt wurden, ließen die weiteren Spieler nicht lange auf sich warten. Bruce Darnell (67), Oana Nechiti (36), Susan Sideropoulos (43), Jan Sosniok (56), Thomas Drechsel (37) und Kevin Kuske (45) machten die Runde zunächst komplett. Nun ist endlich der komplette Cast bekannt: Marina Hoermanseder, Jimi Blue Ochsenknecht (32), Gülcan Kamps (42), Massimo Sinató (43), Philipp Boy (37), Oliver Korittke (56) und Dana Schweiger (56) wollen ihre Mitstreiter ebenfalls an der Nase herumführen, wie der offizielle Instagram-Account der Show bekannt gibt.

Worum geht es bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" überhaupt? Die Stars bekommen entweder die Rolle eines Loyalen oder eines Verräters zugewiesen – nur die Zuschauer wissen, wer in welches Lager gehört. Um am Ende den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen, müssen die Loyalen alle Verräter enttarnen. Einmal am Tag können sie einen Promi herauswählen und somit seine Identität erfahren. Doch auch die Verräter haben die Möglichkeit, nachts heimlich fiktiv zu morden.

In der ersten Staffel stellten sich unter anderem Mariella Ahrens (55), Shermine Shahrivar (42) und Timothy Boldt (33) der Herausforderung. Am Ende konnten die Verräter tatsächlich alle Loyalen eliminieren und sich somit das Preisgeld schnappen. Anna-Carina Woitschack (31) und Vincent Gross (28) waren die Glücklichen, die die Staffel für sich entscheiden konnten.

Jessica Haller, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Kandidatin

Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack, "Die Verräter"-Sieger

