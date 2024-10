Jennifer Lopez' Kids geben ihr viel Kraft in schwerer Zeit

Jennifer Lopez (55) sprach mit Interview Magazine offen über ihre aktuelle Lebenssituation. Die vergangenen Monate seien für die Sängerin und Schauspielerin eine Herausforderung gewesen, wie sie in dem Interview erzählte. Insbesondere die Trennung von Ben Affleck (52), für die sie im August die Scheidungspapiere einreichte, strapazierte ihre Nerven. Auch wenn die beiden Freunde bleiben wollen, seien die aktuellen Zeiten schwierig für J.Lo. Halt finde sie bei ihren "wunderbaren Kindern", den Zwillingen Emme (16) und Max (16), die sie mit ihrem Ex-Ehemann Marc Anthony (56) teilt. "Wie kann ich [auf Negativität] achten, wenn ich diese wunderbaren Kinder und all diese großartigen Dinge in meinem Leben habe?", fragte sie während des Gesprächs und machte deutlich, wie wichtig ihre Familie für ihr Wohlbefinden ist.

Im Interview verriet die Sängerin zudem, dass es ihr schwergefallen sei, ihre "This is Me... Live"-Tournee zu verschieben. Sie habe sich zugunsten ihrer Familie entschieden und um sich intensiver mit persönlichen Themen auseinanderzusetzen zu können, wie Hello Magazine berichtet. "Es war wahrscheinlich die schwierigste Zeit meines Lebens, aber auch die beste, weil ich an mir arbeiten konnte", erklärte Jennifer offen. Die derzeitige Phase ermögliche ihr, durch vergangene Enttäuschungen zu wachsen und mehr über sich selbst zu erfahren. Sie reflektiere die Lektionen, die sie in den letzten 16 Jahren gelernt hat, seit sie Mutter wurde, und schätze das langsame Zusammenfügen der Teile ihres Lebenspuzzles.

Jennifer betonte, dass ihr Bedürfnis, sich ständig zu beweisen, stark von ihrer Kindheit geprägt sei. Als mittleres Kind mit einer extrovertierten Mutter und einem Vater, der Tag und Nacht arbeitete, habe sie oft das Gefühl gehabt, nicht wichtig zu sein. Trotz der vergangenen Herausforderungen hat Jennifer eine tiefere Wertschätzung für ihre Eltern entwickelt. Sie verstehe nun besser, wie deren Erziehung sie und wiederum die Erziehung ihrer eigenen Kinder beeinflusst hat. Besonders die Entscheidung, ihre Tour zu verschieben, war sowohl schmerzhaft als auch notwendig für ihre persönliche Weiterentwicklung. Sie sei am Boden zerstört gewesen, weil sie niemanden im Stich lassen wollte. "Aber ich musste einfach bei meinen Kindern und mir selbst sein und wirklich tief in die Dinge eintauchen, die in meinem Leben passierten", erklärt J. Lo ihre bewegte Reise zu sich selbst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, eine Freundin und Jennifer Lopez im März 2023

Anzeige Anzeige