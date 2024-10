Liste wird länger: Diese Promi-BB-Stars sind schon nominiert

Promi Big Brother steuert unaufhaltsam auf den ersten Exit zu. Und die Liste der Stars, die bereits für den Auszug nominiert sind, wird immer länger. Wer auf die Liste kommt, entscheidet sich entweder durch die Arena-Spiele oder durch das Kandidaten-Voting. Aktuell stehen bereits vier Bewohner auf der Nominierungsliste. Unter anderem traf es bereits die beiden Influencer Sarah Wagner (28) und Sinan Movez (19). Außerdem müssen Fußballer Max Kruse (36) und Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) um ihren Verbleib zittern. Heute entschieden dann erstmals die Zuschauer, wer nominiert wird. Ihre Wahl fiel auf Verena Kerth (43).

Zuletzt sorgte vor allem die Nominierung von Sarah für ordentlich Zündstoff in der WG. Das Spiel verloren hatten nämlich eigentlich Jochen Horst (63) und Verena Kerth. Eigentlich will der Schauspieler ein Gentleman sein und nimmt die Medaille und damit die Nominierung auf sich. Doch Big Brother hat ein Angebot: Anstatt die Medaille selber zu nehmen, können sie auch einen Mitbewohner, der nicht gespielt hat, nominieren. Für Jochen ist die Sache ganz klar: Sarah wird nominiert! Für die TikTokerin ein unfairer Spielzug: "Ich sage euch ehrlich, ich finde es schwach. An eurer Stelle hätte ich die selbst genommen."

Die Zuschauer hatten bis heute noch keinen Einfluss auf die Nominierung. Dennoch kristallisierte sich in einer Promiflash-Umfrage schon ab, welche der Promis ganz oben auf der Abschussliste stehen. Die Leser wählten Verena und Bea Peters (42) eindeutig auf die letzten Plätze. Aber auch Matthias Höhn (28) und Daniel Lopez konnten die Zuschauerherzen bisher wenig zum Schlagen bringen. Beliebt sind hingegen vor allem Leyla und ihr Freund Mike Heiter (32) sowie dessen Ex-Freundin Elena Miras (32).

Anzeige Anzeige

Joyn Sarah Wagner und Sinan Movez bei Promi BB 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Bea Peters bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige