Nach einer Woche: Dieser Promi-BB-Star ist am beliebtesten

Vor rund einer Woche sind die ersten Kandidaten in den Promi Big Brother-Container eingezogen. Mittlerweile konnten sich die Zuschauer ein Bild von den 14 Promis machen. Doch welcher Star hat sich bisher von seiner besten Seite gezeigt? Wie aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 11. Oktober, 16:23 Uhr] hervorgeht, hat Leyla Lahouar (28) mit 358 von insgesamt 1.164 Votes (30,8 Prozent) derzeit die meisten Fans auf ihrer Seite. Mit etwas größerem Abstand folgt der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin ihr Partner Mike Heiter (32). Hinter dem Reality-Star stehen immerhin 254 Zuschauer (21,8 Prozent). Dem Paar schließt sich ausgerechnet Mikes Ex Elena Miras (32) mit 132 Stimmen (11,3 Prozent) an. Genauso viele Reality-Fans konnte auch Tatort-Star Mimi Fiedler (49) von sich überzeugen.

Nicht ganz so rosig sieht es dagegen bei Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) und Influencer Sinan Movez (19) aus: Sie erhielten beide 21 Stimmen (jeweils 1,8 Prozent). Noch finsterer sieht es bei Matthias Höhn (28) aus: Für ihn stimmten nur 20 Zuschauer ab (1,7 Prozent). Daniel Lopes (47) ist ihm dicht auf den Fersen: Er erhielt 18 Votes (1,5 Prozent). Schlusslicht bilden Verena Kerth (43) und Bea Peters (42): Mit 7 und 2 Stimmen (0,6 Prozent und 0,2 Prozent) sind sie bisher die unbeliebtesten Kandidaten in der härtesten Promi-WG Deutschlands.

Dass ausgerechnet Leyla, Mike und Elena die drei Favoriten der Fans sind, kommt wenig überraschend: Immerhin verspricht das Trio viel Streitpotenzial. Bisher herrscht zwar noch Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Mike, seiner Partnerin und seiner Ex, ob das bis zum Ende so bleibt, ist jedoch fraglich. Elena kündigte bereits vor ihrem Einzug an, dass sie mit ihrem Verflossenen noch ein Hühnchen zu rupfen hat. "Ich würde sagen, ich bin nicht böse auf ihn – ich sche*ße auf ihn", wetterte sie beim "Promi Big Brother Countdown" über den Vater ihrer Tochter Aylen. Sie stellte klar: "Ich habe vier Jahre lang zugeguckt, wie Mike über mich und Aylen gesprochen hat. [...] Das will ich jetzt unterbinden."

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Bea Peters, "Promi Big Brother"-Kandidatin