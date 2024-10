Nach Abnehmerfolg: Lizzos Fans feiern ihr Selbstbewusstsein

Die Sängerin Lizzo (36) präsentierte am Dienstag auf Instagram stolz ihren Gewichtsverlust. In einem neuen Beitrag zeigte die 36-Jährige ihre schöne Figur in einem tief ausgeschnittenen schwarzen BH und einem passenden Slip. Mit einem Lächeln auf den Lippen wirkte sie total selbstbewusst – und das feiern ihre Fans in den Kommentaren. "Du siehst einfach fantastisch aus" und "Ich hätte nicht gedacht, dass du noch schöner werden könntest. So schön" sind nur zwei der zahlreichen lobenden Reaktionen.

Kürzlich hatte Lizzo Gerüchte über die Einnahme von Ozempic – einem Medikament zur Gewichtsreduktion – zurückgewiesen. In einem Beitrag auf Social Media schrieb sie sarkastisch: "Nachdem ich fünf Monate lang Krafttraining und Kaloriendefizit gemacht habe, bekomme ich endlich Ozempic-Vorwürfe." Sie teilte auch einen Screenshot eines Kommentars, in dem sie beschuldigt wurde, Ozempic oder sogar "Koks" zu konsumieren.

Ernährung und Sport scheinen mittlerweile wichtige Faktoren in ihrem Leben darzustellen. Anfang des Monats gab sie in den sozialen Medien zu, mehr gegessen zu haben, als sie wollte, und deshalb ein schlechtes Gewissen zu haben: "Ich habe gestern zu viel gegessen und fühle mich wirklich schlecht deswegen. Ich versuche, mich daran zu erinnern, dass mein Körper diese Nährstoffe gebraucht hat", fand sie schließlich beruhigende Worte für sich selbst.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

