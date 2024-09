Krasser Gewichtsverlust: Hat Lizzo mit Ozempic nachgeholfen?

Lizzo (36) überraschte ihre Fans im vergangenen Monat mit einer körperlichen Veränderung: Bei der Sängerin purzelten nämlich die Kilos! Im Netz teilte sie sogar ein Vorher-Nachher-Bild, das zeigte, wie viel Gewicht die "About Damn Time"-Interpretin verloren hat. Unter einem Instagram-Beitrag kommentiert ein Fan jetzt patzig: "Hat sie Ozempic genommen oder hat sie Koks geschnupft?" Ozempic ist ein Medikament, das eigentlich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes-Patienten eingesetzt wird. Gesunden Menschen kann es aber bei einer Gewichtsreduzierung helfen. Mit der Unterstellung ihres Fans weiß Lizzo gekonnt umzugehen. "Wenn man nach fünf Monaten Krafttraining und Kaloriendefizit endlich unterstellt bekommt, dass man Ozempic nehmen würde", antwortet sie und stellt damit klar: Ihr Gewicht hat sie auch aus eigener Kraft reduziert.

Lizzo zeigte sich Ende August nicht nur mit deutlich weniger Gewicht, sondern kündigte auch gleichzeitig eine Pause an. "Ich nehme mir ein Jahr Auszeit und schütze meinen Frieden", erklärte sie in einem Beitrag auf Social Media. Denn gegen die Musikerin wurden vor gut einem Jahr schwere Vorwürfe erhoben, die der Grund für ihre Ruhepause sein könnten. Einige ehemalige Background-Tänzer der 36-Jährigen behaupteten nämlich, während ihrer gemeinsamen Zeit mit Lizzo sexuell belästigt worden zu seien. Nach und nach wurden immer mehr Stimmen laut, die Ähnliches berichteten.

Der Skandal um Lizzo scheint bei der Sängerin deutliche Spuren hinterlassen zu haben. Im Mai gab sie ihren Fans dann endlich wieder Entwarnung und freute sich im Netz: "Ich bin so glücklich wie seit zehn Monaten nicht mehr!" Ihre gute Laune war allerdings nur von kurzer Dauer: Einen Monat später teilte sie auf Social Media emotionale Zeilen, in denen sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt gab und klarmachte: Sie habe das Gefühl, von allen gehasst zu werden. Lizzo leidet bereits seit geraumer Zeit an psychischen Problemen, über die sie ganz offen spricht. "Ich bin depressiv und es gibt niemanden, mit dem ich reden kann, weil niemand etwas dagegen tun kann. Das Leben ist schmerzhaft", gab sie vor rund vier Jahren auf Instagram zu verstehen.

Getty Images Lizzo bei der Met Gala im Mai 2023

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

