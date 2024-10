Peinlich? Fans verspotten Laura Müller für neue Luxus-Karre

Damit hat Laura Müller (24) sich wohl keinen Gefallen getan. In ihrer Instagram-Story teilte die Frau von Michael Wendler (52) ein Bild ihres neuen Wegbegleiters und schreibt dazu: "Ich habe einen Neuen... Follow me auf Only, damit du sehen kannst, wie ich mit seinem Knüppel spiele." Ihr "Neuer" ist allerdings kein Mensch, sondern ein Gegenstand – ein neu aussehender SUV! Ihre Fans feierten Lauras Promo für ihren OnlyFans-Account aber überhaupt nicht. "Mietwagen?" und "Für amerikanische Verhältnisse kein Auto zum Angeben", lauteten beispielsweise zwei spöttische Kommentare.

Mit Auto-Content kann Laura bei ihren Fans offenbar nicht punkten. Bereits im September erntete die 24-Jährige für einen Clip im Netz spöttische Kommentare. In dem Video präsentierte sie einen weißen SUV in Original- und einen in Spielzeuggröße. "Wie die Mama, so der Sohn", schrieb sie dazu. Prompt hagelte es hämische Kommentare. "Wenn er irgendwann erfährt, wie die Mama das Geld dafür verdient hat, ist er bestimmt sehr stolz", "Hauptsache, der kleine Mann lernt auch, was im Leben wirklich wichtig ist" und "Und Michael fährt jetzt einen Corsa?", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Laura ist momentan in freudiger Erwartung auf ihr zweites Kind. Die niedliche Nachricht verkündete das Sängerpaar im Juli dieses Jahres auf Social Media. "Unser zweites Glück ist unterwegs. Du wirst schon jetzt unendlich geliebt…", schrieb die Frau des "Egal"-Interpreten zu einem Pärchenfoto. Rund zwei Monate später lüftete Laura dann das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

