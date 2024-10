Polizeieinsatz bei Pietro: Oliver Pocher bekam alles mit

In der Nacht auf den 7. Oktober sorgte ein heftiger Streit zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) für einen großen Polizeieinsatz. Oliver Pocher (46) wohnt in der Nachbarschaft des Paares und bekam alles mit. In seinem und Sandy Meyer-Wöldens (41) Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt er, dass viele Streifenwagen bei dem DSDS-Juror gehalten haben. "Das war ein riesengroßer Polizeieinsatz. [...] Ich dachte mir, da muss echt was Krasses passiert sein", erklärt der Comedian. Er habe nicht mitbekommen, was genau bei den beiden vorgefallen sei, meint aber: "Auf jeden Fall haben sie sich gestritten."

Der 46-Jährige merkt an, dass solche Auseinandersetzungen in vielen Beziehungen vorkommen würden. Auch seine Ex Amira Aly (32) und er hätten sich oft gestritten: "Dann fliegt auch mal ein Gegenstand durch die Gegend oder irgendwas anderes." Dass bei einem Zoff die Polizei gerufen wird, deute für Olli und Sandy aber schon darauf hin, dass etwas Heftigeres vorgefallen sein müsse. Wie die Lage bei Pietro und Laura aktuell aussieht, wissen die beiden nicht. Die 41-Jährige betont aber: "Wir beide kennen Pietro und seine Frau – dann tut es einem total leid und man hat Mitgefühl und Empathie, wenn eine Situation so eskaliert."

In besagter Nacht sei laut Bild-Informationen die Polizei wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt angerückt. Pietro soll daraufhin gebeten worden sein, seine Villa in den kommenden Tagen nicht mehr zu betreten und sich seiner Verlobten nicht zu nähern. Der Anwalt des 32-Jährigen stritt alles aber vehement ab. "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren", heißt es in seinem Statement gegenüber der Zeitung. Laura schrieb zudem in ihrer Instagram-Story: "Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau." Es sei einiges falsch berichtet worden. Sie und ihr Mann wollen die Öffentlichkeit raushalten und die Situation für sich klären – auch wegen ihrer Kinder.

Anzeige Anzeige

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Anzeige Anzeige