"Wohlauf": Vanessa Hudgens meldet sich erstmals nach Geburt

Vanessa Hudgens (35) ist frisch gebackene Mama! Am Donnerstagmorgen machten Fotos der Schauspielerin die Runde, die sie mit ihrem Baby vor einem Krankenhaus zeigen. Nun meldet sie sich nach der Geburt erstmals selbst bei ihren Fans. "Wir sind enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie in dieser ganz besonderen Zeit durch die Gier einer Kamera mit langem Objektiv, die die Medien füttert, missachtet und ausgenutzt wurde", schreibt sie in ihrer Instagram-Story, betont aber auch: "Trotz alledem sind Mama, Papa und das Baby glücklich und wohlauf." Weitere Details, wie das Geburtsdatum, den Namen oder das Geschlecht ihres Kindes, gibt die 35-Jährige nicht preis.

Die Paparazzi-Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen die 35-Jährige am Mittwoch – an dem Tag wurde sie offenbar nach der Entbindung aus der Klinik entlassen. Mit ihrem Nachwuchs im Arm sitzt sie auf einem Rollstuhl, der von einer Krankenschwester geschoben wird. Ihr Mann Cole Tucker (28) läuft nebenher. Ganz vernarrt schmust Vanessa sich an ihren Sprössling an und steigt dann ins Auto. Besonders schön: Am Mittwoch feierte Cole seinen 28. Geburtstag und durfte sein größtes Geschenk – sein Kind – mit nach Hause nehmen.

Vanessa und Cole sind bereits seit rund vier Jahren ein Paar. Im Dezember 2023 hatten sie sich in einer romantischen Trauung in Mexiko das Jawort gegeben. Im März dieses Jahres sorgte sie dann bei den Oscars für eine große Überraschung: Die High School Musical-Berühmtheit zeigte sich mit einem kugelrunden Babybauch. Ihre Familienplanung haben sie und ihr Liebster somit anscheinend schon kurz vor ihrer Hochzeit gestartet.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin

