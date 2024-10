Unglaublicher Twitch-Erfolg: Julia Beautx erobert die Charts

Julia Beautx (25) hat mit einem Paukenschlag die Streaming-Welt betreten! Die Influencerin hat sich kürzlich einen Twitch-Kanal zugelegt und der ist bereits jetzt ein großer Hit. In nur zwei Streams mit insgesamt sechs Stunden Sendezeit hat sie beeindruckende 80.000 Follower angezogen, wie Bild berichtet. In der Spitze verfolgten über 20.000 Zuschauer ihr Live-Reaction auf die aktuelle Staffel von 7 vs. Wild, in der sie selbst zu sehen ist. Dieser Erfolg katapultierte sie direkt in die Top 10 der am schnellsten wachsenden deutschsprachigen Twitch-Kanäle – ein faszinierender Einstieg für die ohnehin schon bekannte YouTuberin.

Julia hat sich schon lange als feste Größe in der digitalen Unterhaltungswelt etabliert. Angefangen hat sie ihre Karriere auf YouTube, wo sie bis heute über 2,6 Millionen Abonnenten begeistert. Bekannter wurde sie durch ihr Engagement in Projekten wie "Songs aus der Bohne" mit ihrem Kollegen Julien Bam (35), und auch als Schauspielerin in der ZDF-Serie "Frühling". Im Jahr 2023 tanzte sie sich zudem in der Sendung Let's Dance auf den zweiten Platz.

Gemeinsam mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (36) legte Julia in der Tanzshow eine unglaubliche Entwicklung hin. Anfangs konnte sie die Jury nämlich nicht von ihrem Talent überzeugen und erhielt nur zehn von insgesamt 30 Punkten. Doch mit harter Arbeit konnte sich die Blondine von Show zu Show steigern, bis sie schlussendlich im Finale stand. Dass sie so weit gekommen war, konnte sie danach selbst kaum glauben. "Was eine Reise, unglaublich. Anfangs dachte ich, ich schaffe es hoffentlich bis Show zwei – und nun belegen wir einfach Platz zwei. Es war eine wunderschöne Zeit, die ich nie vergessen werde", meldete sie sich nach der Show bei ihren Followern auf Instagram.

Getty Images Influencerin Julia Beautx im Dezember 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke im "Let's Dance"-Finale 2023

