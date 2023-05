Zweite: Julia Beautx meldet sich nach "Let's Dance"-Finale!

Julia Beautx' (24) Let's Dance-Reise ist beendet! Der Start der Influencerin in der Tanzshow war holprig: Gemeinsam mit ihrem Partner Zsolt Sándor Cseke (35) hatte sie anfangs nur zehn von 30 Punkten erhalten und landete mit dieser Wertung auf dem letzten Platz. Doch von Show zu Show steigerte sie sich unglaublich und tanzte sich bis ins Finale, wo sie schlussendlich auf dem zweiten Platz hinter Anna Ermakova (23) mit Valentin Lusin (36) landete. Nach dem Finale meldet sich Julia dankbar bei ihren Fans.

"Was eine Reise, unglaublich. Anfangs dachte ich, ich schaffe es hoffentlich bis Show zwei – und nun belegen wir einfach Platz zwei. Es war eine wunderschöne Zeit, die ich nie vergessen werde", schwärmt sie unter zahlreichen Fotos von der Show auf Instagram. Julia habe nicht nur unglaubliche Menschen kennengelernt, sondern auch für ihr Leben gelernt. Besonders habe der Netz-Bekanntheit dabei Zsolt geholfen. "Jeder Mensch, der von dir das Tanzen lernen darf, kann sich so glücklich schätzen. Mit was für einer Leidenschaft, Geduld und Liebe du arbeitest, ist unglaublich", lobt sie den Profitänzer.

Dass es für Julia nicht für den Sieg reicht, macht ihr nichts aus. "Ich bin genauso glücklich mit dem zweiten Platz und ich gönne es Anna und Valentin so unglaublich. Anna kann unfassbar toll tanzen und war von Anfang an einfach der Wahnsinn", betont sie.

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke im "Let's Dance"-Finale 2023

Getty Images Julia Beautx im Finale von "Let's Dance" 2023

Getty Images Der "Let's Dance"-Cast vom Halbfinale 2023 posiert

