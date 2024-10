Woher kennt man "Promi Big Brother"-Kandidat Jochen Horst?

Die diesjährige Staffel Promi Big Brother ist im vollen Gange. Doch unter einige altbekannte Gesichter des Reality-TV haben sich auch in diesem Jahr wieder Teilnehmer gemischt, die die Zuschauer wohl nicht so einfach einordnen können – darunter auch Jochen Horst (63). Promiflash bringt nun Licht ins Dunkel und verrät, wo ihn der ein oder andere vielleicht doch schon einmal gesehen hat. Die Teilnahme an dem Format ist nämlich zwar Jochens Debüt im Reality-TV, jedoch nicht im Fernsehen allgemein. Den Durchbruch in der deutschen Fernsehlandschaft erlangte der Schauspieler schon vor vielen Jahren in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Stefan Balko in der Kult-Serie "Balko", welche von 1996 bis 2006 über die Bildschirme flimmerte.

Für seine Darbietung in der Krimi-Serie konnte Jochen im Jahr 1996 sogar einen Adolf-Grimme-Preis abstauben. Danach war der heute 63-Jährige nicht mehr aus dem deutschen Fernsehprogramm wegzudenken. Es folgten Rollen in den Drama-Serien "Typisch Sophie" und "Der Stein", aber auch in Kult-Sendungen wie Rote Rosen und Das Traumschiff. Immer wieder wirkt der Schauspieler heute noch in Nebenrollen vom Tatort oder "Die Kanzlei" mit. Jochen hat sogar schon an internationalen Filmproduktionen mitgewirkt, unter anderem in der französischen Tragödie "Der Zementgarten" mit Charlotte Gainsbourg (53).

Im Promi-BB-Container können ihn die Zuschauer nun auch von seiner privaten Seite kennenlernen. Schon in den ersten Tagen ließ der 63-Jährige tief blicken und gab Details seiner derzeitigen Wohnsituation preis: Er lebt mit zwei Frauen unter einem Dach. Seine Gesprächspartnerin und Mitstreiterin Bea Peters (42) wollte daraufhin natürlich wissen, was es damit auf sich hat. "Es ist so eine Art Kommune. Das hat sich so ergeben. Die beiden kannten sich", erklärte der gebürtige Osnabrücker. Das Zusammenleben sehe Jochen als eine Art WG an: "Das ist keine sexuelle Beziehung. Ich bin nur mit meiner Frau seit 20 Jahren glücklich verheiratet und das soll auch so bleiben und wird auch so bleiben!"

Thilo Janssen / ActionPress Jochen Horst bei der Fotoprobe zu "Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg"

Instagram / jochenofficial Jochen Horst, Schauspieler

