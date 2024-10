Als Braut: Simone Lugner besucht Richards Grab an Geburtstag

Simone Lugner, bekannt als "Bienchen", stand am Freitag ganz in Weiß am Grab ihres verstorbenen Ehemanns Richard Lugner (✝91) in Grinzing bei Wien. Der Anlass war Richards 92. Geburtstag, den sie alleine bei strömendem Regen auf dem Friedhof verbrachte. In einem weißen Hochzeitskleid, das Richard zu Lebzeiten nie gesehen hatte, kniete sie am Grab und blickte dabei gen Himmel, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. "Auch wenn er es nicht lebendig gesehen hat, bin ich mir sicher, dass sein Geist es gesehen hat", äußerte Simone über ihr besonderes Outfit.

Simone und Richard heirateten am 1. Juni dieses Jahres standesamtlich. Zu diesem Anlass trug die Witwe des Baulöwen ein weißes Kleid mit Spitzen-Bolero. Die kirchliche Trauung im Stephansdom war für den 12. Oktober geplant, mit einem noch opulenteren Kleid. Doch Richard verstarb zwei Monate zuvor im Alter von 91 Jahren, bevor er seine Braut in ihrem Hochzeitskleid sehen konnte. "Ich hatte das Brautkleid extra für diesen Tag im Stephansdom gekauft. Richard hat es leider nie gesehen. Es war mir vom Herzen ein Bedürfnis, dass ich mit dem Brautkleid an seinem Geburtstag zum Grab gehe", meint Simone gegenüber dem Newsportal.

Richard und Simone waren bereits vor rund drei Jahren erstmals liiert. Ihre erste Verlobung zerplatzte allerdings wieder. Im April dieses Jahres fanden die beiden dann wieder zusammen und wagten sogar den Schritt vor den Traualtar. Nach Richards Tod im August widmete ihm Simone rührende Worte auf Instagram: "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch deiner war. In Liebe." Richard hinterließ neben seiner Ehefrau auch vier Kinder.

Instagram / simone_lugner Richard und Simone Lugner

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

