Britney Spears begeistert Fans mit provokantem Twerking-Clip

Britney Spears (42) hat erneut für Aufsehen gesorgt: Die 42-jährige Popsängerin teilte kürzlich ein aufreizendes Video auf Instagram, in dem sie in einem knappen gelben Bikini zu sehen ist. In dem Clip tanzt die "Baby One More Time"-Sängerin verführerisch in einem flachen Pool, twerkt dabei stellenweise sogar auf allen Vieren. Dazu schrieb sie lediglich: "Hallo Gelb!". Trotz deaktivierter Kommentarfunktion sammelte das Video innerhalb kurzer Zeit über 31.000 Likes.

Das überraschende Video zeigt Britney bei bester Laune: Mit einem schwarzen Sonnenhut und einer Designer-Sonnenbrille bekleidet, wirft sie ihr blondes Haar durch das Wasser und strahlt in die Kamera. Doch obwohl sie in dem Clip fröhlich wirkt, deutete die Sängerin in einem früheren Post an, dass ihr Leben nicht immer so perfekt ist, wie es scheint. "Nichts ist manchmal so, wie es scheint! Ich gebe vor, dass alles völlig perfekt ist, aber glaubt mir, ich habe auch meine Kämpfe durchgemacht", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu, dass diese jedoch zu schmerzhaft seien, um sie zu teilen.

Seit ihrer Befreiung aus der 13-jährigen Vormundschaft im Jahr 2021 hat Britney begonnen, offener über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. In ihren Memoiren "The Woman in Me", die im Oktober 2023 erschienen, äußerte Britney ihre Gefühle gegenüber ihrem Vater Jamie (72) und den strengen Bedingungen, unter denen sie leben musste. Für Schlagzeilen sorgten zudem ihre darin enthaltenen Aussagen über Ex-Freund Justin Timberlake (43), den sie für ein Trauma verantwortlich macht: Als Britney 19 Jahre alt war, soll Justin sie zu einer Abtreibung überredet haben.

Instagram / britneyspears/?hl=en Britney tanzt auf allen Vieren im Pool, Oktober 2024

Getty Images Britneys Buch "The Woman In Me" vor einem Bild von ihr und Justin Timberlake

