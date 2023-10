So tröstete Justin Timberlake Britney nach ihrer Abtreibung

Es gibt weitere Details. Die einstige Beziehung zwischen Britney Spears (41) und Justin Timberlake (42) ist derzeit in aller Munde. Der Grund: die Memoiren der Pop-Prinzessin. In "The Woman in Me" packt die Sängerin über ihre Vergangenheit aus – und lässt dabei auch ihre dreijährige Beziehung zu dem "Cry Me A River"-Interpreten nicht aus. Unter anderem sei sie von ihm schwanger gewesen und trieb das Kind daraufhin ab. Nach der Abtreibung soll Justin Britney jedoch mit einem Ständchen getröstet haben.

In ihrem Buch erinnert sich die 41-Jährige an die Art und Weise, wie der Sänger sie damals nach ihrem tragischen Schwangerschaftsabbruch unterstützte. Britney schreibt dazu, dass Justin wohl "dachte, vielleicht würde Musik helfen". Das zumindest verrät jetzt ein Insider dem amerikanischen Magazin Us Weekly. Während die "Toxic"-Interpretin also "weinend und schluchzend" auf dem Badezimmerboden gelegen haben soll, klimperte ihr damaliger Freund auf seiner Gitarre.

Obwohl Justin der Sängerin damals offenbar zur Seite stand, soll er gehofft haben, die Abtreibung würde niemals an die Öffentlichkeit geraten. "Justin dachte, dass die Entscheidung, die sie getroffen haben, eine gemeinsame Entscheidung war und er beabsichtigte, niemals darüber zu sprechen und es für immer geheim zu halten", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, Musiker

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

