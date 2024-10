Deshalb unterzieht sich Twenty4tim bald einer Brustoperation

Twenty4tim (24) steht diesen Monat ein großer Eingriff bevor: Der Influencer wird an seiner Brust operiert. Gegenüber RTL verrät er nun den Grund für seine Entscheidung: "Bei mir ist es so, ich habe eine vergrößerte Brustdrüse", erklärt er und fügt hinzu: "Wenn die vergrößert ist, dann hat man optisch das Gefühl, dass die Brust eben sehr weiblich ausschaut." Das störe den Realitystar nicht nur optisch – er leide dadurch auch unter Schmerzen: "Es drückt und tut irgendwann tatsächlich weh."

Die Entscheidung für den Eingriff habe der 24-Jährige aber keinesfalls leichtfertig getroffen. Er habe sich gewissenhaft einer medizinischen Beratung unterzogen – und dafür sogar einen Gynäkologen aufgesucht. "Er hat es wirklich abgetastet, hat gefühlt und meinte dann, [...] dass man schon von Gynäkomastie sprechen kann", betont er. Darunter versteht man eine gutartige Vergrößerung der Brustdrüsen beim Mann. Trotz des medizinischen Aspekts leide der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat aber auch unter der Optik seiner Brust. "Also ich trage zum Beispiel tatsächlich sehr, sehr ungern T-Shirts, weil es von der Seite immer aussieht, als hätte ich eben eine sehr weibliche Brust", gesteht Tim.

Wenn der Social-Media-Star sein Leiden loswerden möchte, sei die Operation die einzige Möglichkeit: "Ich glaube, man muss den Leuten auch sagen, dass das nicht durch Sport weggeht. Das bringt nichts." Dass es Tim in dieser Hinsicht nicht an Durchhaltevermögen mangelt, hat er bereits bewiesen. So schlank wie heute war der Musiker nämlich nicht immer: 25 Kilo hat er in den vergangenen Monaten verloren! "Von 103 auf 78 Kilogramm", teilte der YouTuber seinen Erfolg stolz auf Instagram. Für ihn persönlich ein ganz besonderer Meilenstein: "Mich macht das unglaublich stolz, denn 2023 war ich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch nicht mehr belastbar", erzählt er emotional.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim bei einer Untersuchung im Jahr 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Social-Media-Star

