"Freakier Friday" kommt nächsten Sommer endlich in die Kinos

Diesen Termin kreisen die Fans von "Freaky Friday" sich sicher knallrot im Kalender ein. Dass Disney eine Fortsetzung der beliebten Komödie produziert, ist schon länger bekannt – und nun gibt es endlich einen Kinostart. Mit einem Instagram-Post kündigt der Mäusekonzern an, dass es im Sommer kommenden Jahres endlich losgeht. "Gott sei Dank ist Freitag! 'Freakier Friday' kommt am 8. August 2025 in die Kinos", heißt es in dem Beitrag. Dazu gibt es ein Standbild aus der Filmfortsetzung, auf dem die Hauptdarstellerinnen Jamie Lee Curtis (65) und Lindsay Lohan (38) entgeistert in die Kamera schreien. Die Fans sind schon jetzt voller Vorfreude: "Zu lange, ich brauche das jetzt", schreibt ein User, und ein anderer meint: "Tolle Neuigkeiten! Ich könnte nicht aufgeregter sein!"

Mit dem Nachfolger von "Freaky Friday" schlüpfen Jamie und Lindsay wieder in ihre ikonischen Rollen: Die "Halloween"-Darstellerin spielte die Mutter einer 15-jährigen Tochter, verkörpert von Lindsay. Durch den Zauber eines Glückskekses tauschen die beiden über Nacht die Körper und müssen einen verrückten Freitag als der jeweils andere überstehen. Über die Handlung des Sequels ist noch nicht viel bekannt, aber vermutlich wird das Prinzip das gleiche sein – nur in einem Leben rund 20 Jahre später. Lindsay und Jamie sind aber nicht die einzigen Darsteller, die zurückkommen. Auch Mark Harmon (73) und Chad Michael Murray (43) sind wieder dabei.

"Freaky Friday" eroberte 2003 weltweit die Kinos und wurde zu einem echten Kultfilm von Disney. Sogar Nominierungen bei den Golden Globes und den MTV Movie Awards gab es. Die Verfilmung des Kinderbuchs von Autorin Mary Rodgers erfreut sich bis heute einer großen Fangemeinde. Und die Herzen der Fans dürften in den kommenden Monaten noch höher schlagen, denn "Freaky Friday" ist nicht der einzige Filmklassiker, der zurückkehrt. Auch Plötzlich Prinzessin ist mit einem dritten Teil wieder da. Und in der Komödie dürfen die Fans sich ebenfalls über ein Wiedersehen mit der Originalbesetzung freuen. Hauptdarstellerin Anne Hathaway (41) bestätigte ihren Unterstützern bereits, dass sie wieder in ihre Rolle schlüpfen wird.

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan bei der D23, 2024

United Archives GmbH/ Action Press Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

