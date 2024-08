Lindsay Lohan verkündet das Ende vom "Freakier Friday"-Dreh

Die Dreharbeiten von der Fortsetzung des kultigen Films "Freaky Friday" neigen sich allmählich dem Ende entgegen. Die Hauptdarstellerin Lindsay Lohan (38) gab im Laufe der Produktion hin und wieder aufregende Einblicke in das Set-Geschehen – so auch jetzt, in der letzten Woche des Drehs! Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte sie am Montag einige Selfies mit den rührenden Worten: "Es ist heute unser letzter Montag am Set von "Freakier Friday" und mein Herz ist so erfüllt von Glück."

Die Schauspielerin betonte voller Dankbarkeit, welch großartige Erfahrung der Dreh für sie war. Sie ergänzte in diesem Sinne auch, was dieses Projekt für sie persönlich so einzigartig macht: "Ich bin so dankbar, diesen Film gemacht zu haben. Eine Geschichte über Familie, Mütter und ihre Kinder und ein Film voller Liebe, Lachen und einer Menge Herz!" Schließlich fand sie einige lobende Worte für ihren Co-Star: "Es war ein Vergnügen, mit meiner lieben Freundin Jamie Lee Curtis (65) zu arbeiten, die jeden Tag so viel Freude an unser Set brachte und diesen Film zu etwas ganz Besonderem gemacht hat!"

In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Schnappschüsse vom Set auf. Teils wurden diese direkt von der Produktion veröffentlicht, teils wurden sie von lauernden Paparazzi geschossen. Letztere lieferten kürzlich einige spannende Einblicke in das Setting des Kinofilms. Die beiden Hollywoodstars unterhielten sich an einem Strand, während sie im Sand Platz nahmen und offensichtlich jede Menge Spaß zusammen hatten. Den genauen Kontext der Szenerie erfahren die Zuschauer vermutlich erst im kommenden Jahr auf der großen Leinwand.

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2024

APEX / MEGA Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan

