Ging flott: Chris Broy und Bella haben schon Pärchentattoos

Erst am Montag gab Chris Broy (35) bekannt: Er ist wieder verliebt! Im Netz teilte der Realitystar ein niedliches Video, das gemeinsame Momente von ihm und seiner Partnerin Bella zeigte. Nicht mal eine Woche nach dem Beziehungsouting überraschen die Influencer ihre Fans nun gleich ein weiteres Mal – denn Chris und Bella haben sich Partnertattoos stechen lassen! Das Handgelenk des Vaters eines Sohnes ziert jetzt der Name seiner Liebsten. Die Blondine hat sich für Chris ein "C" hinter das Ohr stechen lassen.

Ihre gemeinsame Tattoo-Sitzung halten Chris und Bella auch wieder in einem kurzen Clip fest. Dazu zitiert der 35-Jährige Zeilen aus dem Lied "Tausend Tattoos" von Sido: "Da, wo jetzt ein Herz ist, war mal 'ne Narbe. Und da steht dein Name, ich trag' ihn mit Stolz und das ist meine Art, dir zu sagen, es ist schön, dass du da bist." Die Körperverzierungen haben sich die beiden Turteltauben in einem ganz bestimmten Studio stechen lassen. Und zwar in dem von Realitystar-Kollege Diogo Sangre (30).

Auch wenn die Liebe zwischen Chris und Bella noch recht frisch sein mag, verfolgen die Realitystars bereits große Pläne. In einem Promiflash-Interview verriet der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat: "Also, den Schlüssel zu meiner Wohnung hat sie schon." Aber damit nicht genug! Der Ex von Evanthia Benetatou (32) und die Love Fool-Bekanntheit planen sogar, eine gemeinsame Wohnung anzumieten. "Wir planen auf jeden Fall zusammenzuziehen, da Bella eh die ganze Zeit bei mir ist", plauderte Chris im Gespräch aus.

Instagram / chris_broy Chris Broys neues Tattoo für Freundin Bella im Oktober 2024

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seiner Freundin Bella

