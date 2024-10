Sohn kennengelernt? So ernst ist es bei Chris Broy und Bella

Chris Broy (35) ist wieder in festen Händen. Erst vor wenigen Tagen hat der Realitystar im Netz bekannt gegeben, dass er mit der Love Fool-Bekanntheit Bella zusammen ist. Doch obwohl die Beziehung zwischen den beiden noch ziemlich frisch ist, scheint es zwischen den Turteltauben schon ziemlich ernst zu sein, wie Chris im Interview mit Promiflash nun andeutet. "Also den Schlüssel zu meiner Wohnung hat sie schon", verrät der Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer. Das frisch verliebte Pärchen zieht sogar schon den nächsten großen Schritt in Erwägung, wie er weiter ausplaudert: "Wir planen auf jeden Fall zusammenzuziehen, da Bella eh die ganze Zeit bei mir ist."

Chris und Bella kennen sich schon seit über anderthalb Jahren und waren zunächst nur befreundet. Doch vor nicht allzu langer Zeit hat es dann doch plötzlich zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten gefunkt. Obwohl die beiden schon große Pläne für die Zukunft schmieden, steht ein wichtiger Schritt in der Beziehung noch aus: Ein erstes Zusammentreffen zwischen der Blondine und Chris' Sohn George – denn bisher habe sie den Spross des Realitystars noch nicht kennengelernt.

Seine letzte öffentliche Beziehung hatte Chris mit Evanthia Benetatou (32), die auch die Mutter seines Sohnes ist. Schon während Evas Schwangerschaft ging die Liebesbeziehung der beiden damals in die Brüche. Obwohl es zwischen dem einstigen Ex-Paar immer mal wieder kracht, habe das keine Auswirkungen auf die Vater-Sohn-Beziehung von George und Chris. "Es ist wichtig für George, seinen Papa zu haben und zu wissen, dass er da ist", stellte Eva erst vor wenigen Monaten in einer Instagram-Fragerunde klar.

Instagram / bella_he_ Chris Broy und seine Freundin Bella

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

