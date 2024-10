Im Pietro-Skandal: Laura Maria Rypa ist erstmals unterwegs

Vor wenigen Tagen ereignete sich im Zuhause von Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) ein Polizeieinsatz. Seither steht der Vorwurf von häuslicher Gewalt im Raum. Wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen, wurde die Verlobte des Sängers jetzt das erste Mal in der Öffentlichkeit gesichtet. Die Aufnahmen zeigen sie gemeinsam mit ihrem Baby Amelio Elija vor einem Ärzte- und Anwaltshaus, wo sie möglicherweise einen Termin beim Osteopathen hatte. Währenddessen wirkt die Influencerin angespannt – was aufgrund der jüngsten Schlagzeilen niemanden verwundern dürfte.

Zwar ist Laura jetzt erstmals öffentlich unterwegs, sie und der DSDS-Juror meldeten sich aber bereits wenige Stunden nach dem Vorfall auf Instagram. "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern. Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau", hieß es in ihrem Statement. Es handle sich um falsche Berichterstattung, was das Paar nicht so hinnehmen wolle. "Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird", stellten sie klar.

Wie Bild berichtete, soll die Polizei aufgrund einer heftigen Auseinandersetzung in der Nacht zum 7. Oktober in Pietro und Lauras Villa in Köln eingetroffen sein. Danach sei die 28-Jährige mit Blutergüssen am Hals in eine Klinik eingeliefert worden – der Anwalt des "Phänomenal"-Interpreten dementierte jedoch jegliche Vorwürfe der häuslichen Gewalt. "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren", betonte Simon Bergmann und fügte hinzu: "Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

