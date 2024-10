Missbrauchte Kanye West Ex-Assistentin auf P.-Diddy-Party?

Kanye West (47) sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Seine Ex-Assistentin Lauren Pisciotta verklagt den Rapper nun wegen Drogenmissbrauchs und Vergewaltigung. Das geht aus einem 88-seitigen Schreiben hervor, welches Daily Mail vorliegt. Damals habe sie noch nicht für ihn gearbeitet. Der Vorfall soll sich auf einer Party von P. Diddy (54) ereignet haben, der aktuell wegen seiner mutmaßlichen Taten sogar im Gefängnis sitzt. Kanye habe ihr dabei angeblich selbst einen Drink gereicht. Nach ein paar Schlücken "begann Pisciotta plötzlich, sich desorientiert zu fühlen und... in einen veränderten… stark beeinträchtigten Zustand zu geraten", heißt es in der Klageschrift. Zudem behauptet Lauren, dass der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) eine kranke sexuelle Obsession und eine Vorliebe dafür habe, mit den Müttern seiner Opfer zu schlafen – einschließlich der Familie seiner jetzigen Frau Bianca Censori (29).

Im Juni verklagte Lauren Kanye bereits einmal – wegen Vertragsbruchs, sexueller Belästigung, unrechtmäßiger Kündigung und feindseliger Arbeitsumgebung. Damals behauptete das ehemalige OnlyFans-Model, dass der Musiker ihr anzügliche und übergriffige Nachrichten sowie Videos geschickt habe, in denen er sogar beim Sex zu sehen gewesen sein soll. Außerdem warf Lauren ihm vor, sich bei einem Telefonat befriedigt zu haben, wie TMZ berichtete. Ende 2022 feuerte er sie dann nach einem Jahr Zusammenarbeit, versprach ihr aber eine Abfindung von drei Millionen Dollar, die er ihr angeblich aber nie auszahlte. Kanye wies die Anschuldigungen zurück und beschuldigte sie der Erpressung.

Für Kanye ist dies nicht die erste Klage in dieser Woche. Laut Page Six verklagte auch ein ehemaliger Mitarbeiter den 47-Jährigen. Er behauptet, dass der "Good Morning"-Interpret ihn beauftragt habe, die Kardashian-Familie, seine Ex Kim sowie seine jetzige Frau auszuspionieren. Er soll wohl Privatdetektive engagiert haben, um vor allem Bianca ohne ihr Wissen beobachten zu lassen – beispielsweise als sie nach Australien reiste, um ihre Familie zu besuchen. Der Ex-Angestellte sollte angeblich "vermeintliche kriminelle Verbindungen" der Kardashians aufdecken, einschließlich mutmaßlichen Menschenhandels.

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta, Ex-Assistentin von Kanye West

Getty Images Kanye West, Rapper