Neue Klage: Spionierte Kanye West etwa Bianca und Kim aus?

Kanye West (47) steht erneut im Mittelpunkt einer Kontroverse: Ein ehemaliger Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, hat den Vater von North West (11) laut Page Six in Los Angeles verklagt. In der am Donnerstag eingereichten Klage behauptet der Ex-Angestellte, dass Kanye ihn beauftragt habe, die Kardashian-Familie, seine frühere Frau Kim Kardashian (43) und seine aktuelle Ehefrau Bianca Censori (29) auszuspionieren. Angeblich soll er sogar Privatdetektive engagiert haben, um Bianca ohne ihr Wissen zu beobachten, als sie allein nach Australien reiste, um ihre Familie zu besuchen.

Der Kläger wurde zunächst im Dezember 2022 als stellvertretender Kampagnenleiter eingestellt, bevor er zum Direktor für Geheimdienste aufstieg. In dieser Rolle sollte er nicht nur Untersuchungen gegen Anwälte und Personen führen, die Kanye verklagten, sondern auch gegen seine eigenen Angehörigen. Laut Klageschrift sollte er "vermeintliche kriminelle Verbindungen" der Kardashians aufdecken, einschließlich mutmaßlichen Menschenhandels. Nachdem der frühere Mitarbeiter des Rappers angebliche Missstände an Kanyes Donda Academy entdeckt und intern gemeldet hatte, soll Kanye ihn bedroht haben. "Du bist für mich tot", habe der Musiker angeblich am Telefon gewettert und dabei "beängstigende Stimmen" abgespielt, heißt es in der Klage.

Was an den Anschuldigungen dran ist, wird jetzt rechtlich geprüft. Kanye und Kim waren zwischen 2014 und 2022 miteinander verheiratet. Nur wenig später gaben sich der Vierfachvater und Bianca das Jawort. Aktuell herrscht jedoch ein regelrechtes Auf und Ab, was die zwei betrifft: Mehrere Insider behaupteten zuletzt, dass sich die Eheleute kurz vor einer Scheidung befinden, andere Quellen meinen hingegen zu wissen, dass die Trennung nur inszeniert sei. Was sich tatsächlich bei dem 47-Jährigen und seiner Partnerin abspielt, wissen aber wohl nur die beiden.

Getty Images Kanye West, Rapper

Backgrid/Actionpress Collage: Kanye West und Bianca Censori in Tokio

