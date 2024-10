Nicht wie Jo: GZSZ-Star Wolfgang Bahro ist entspannter Opa

Wolfgang Bahro (64) ist seit 30 Jahren ein Teil von Gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo er den Bösewicht Jo Gerner verkörpert, der in der Vergangenheit oft für Intrigen und Spannungen sorgte. Im wahren Leben scheint er aber das komplette Gegenteil seines Seriencharakters zu sein – insbesondere wenn es um den Enkelsohn des Schauspielers geht, wie sein Sohn David jetzt gegenüber RTL offenbart. "Also gerade privat ist er ein sehr entspannter Opa mittlerweile, das macht er wirklich ganz, ganz toll", erklärt er.

Die Aufgabe, den barscheren Ton anzuschlagen, übernehme im realen Leben Wolfgangs Frau Barbara. "Zu Hause ist es eher so, dass meine Mutter die Strenge ist", führt David weiter aus und ergänzt, sein Papa sei "der Spiele-Opa". Der Star der gefeierten Vorabendserie mache sich derzeit vor allem durch eine Sache bei seinem Enkel Friedrich beliebt. "Verstecken spielen mag er im Augenblick sehr. Da verstecke ich mich dann, und wenn er kommt, dann erschrecke ich ihn. Dann spielen wir Monster", erzählt der 64-Jährige.

Bei GZSZ scheint sich seine Rolle eher an Wolfgangs Charakter angepasst zu haben. Er spielt inzwischen nämlich einen weitaus zahmeren Jo: Aus dem erbarmungslosen Serienschurken wurde mit der Zeit ein liebevoller Familienvater. Doch welche Rolle stellt der gebürtige Berliner lieber dar? Das beantwortete er in einem exklusiven Interview mit Promiflash. "In jedem Fall macht die Rolle des Bösewichts mehr Spaß, da man hier auch viel mehr Facetten zeigen kann als bei einem Familienvater", verriet er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara und Wolfgang Bahro im Mai 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd Jaworek Wolfgang Bahro als Jo Gerner in "Gute Zeiten, schlechten Zeiten"

Anzeige Anzeige