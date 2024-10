Wow-Moment: Selena Gomez glänzt bei Filmpremiere in London

Selena Gomez (32) ist in letzter Zeit viel beschäftigt! So erschien die Schauspielerin unter anderem kürzlich bei den Emmys, arbeitete an dem "Zauberer vom Waverly Place"-Reboot und promotet derzeit ihren neuesten Film "Emilia Pérez". Bei der Vorführung von ihrem neuen Projekt im Rahmen des 68. BFI London Film Festivals am Freitag sorgte sie für einen regelrechten Wow-Moment. Selena strahlte auf dem roten Teppich in einem roten bodenlangen Kleid, welches als Hingucker eine auffällige Schleife schmückte.

Am dritten Abend des Festivals versprühte Selena nicht nur mit ihrer geschickten Kleiderauswahl eine Prise Hollywood-Glamour. Die 32-Jährige rundete ihren Look zudem mit passend ausgewählten Accessoires ab. So trug sie ein diamantbesetztes Collier um den Hals und band ihr Haar zu einem eleganten Pferdeschwanz, wodurch ihre Diamant-Ohrringe deutlich zur Geltung kamen. Die Sängerin posierte für die Fotografen auch an der Seite ihrer Co-Stars Zoe Saldana (46), Karla Sofía Gascón und Adriana Paz, die sich in ebenso edle Roben warfen.

Selena beweist immer wieder ihr feines Stilgefühl. Vor wenigen Tagen erst zeigte sie sich perfekt gestylt in der Metropole New York City. Dort trug die Unternehmerin ein elegantes schwarzes Tanktop, eine cremefarbene Hose und einen auffälligen Gürtel. Dazu kombinierte sie ein luxuriöses Täschchen und perfektionierte so ihr schickes Outfit. Die US-Amerikanerin putzte sich nicht ohne Grund heraus – sie war auf dem Weg zu einem Meet and Greet mit ihren Fans, um für ihre begehrte Marke Rare Beauty zu werben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldana und Adriana Paz

Anzeige Anzeige

Tatiana / BACKGRID / ActionPress Selena Gomez in New York City, Oktober 2024

Anzeige Anzeige