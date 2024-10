A$AP Rocky enthüllt neue Details zur Lovestory mit Rihanna

Mehr Details über ihre Lovestory! A$AP Rocky (36) gab vor wenigen Tagen ein Interview gegenüber W-Magazine. Der Rapper erzählte davon, wie er und Rihanna (36) sich kennenlernten und schon lange vor der offiziellen Beziehung gut befreundet waren. Aber auch durch Zufall begegneten sich die beiden sogar schon vor vielen Jahren. "Ich wurde aus diesem Nachtklub rausgeschmissen", leitet er die Story ein. Doch dann kam laut A$AP Rihanna zur Rettung: "Sie kannte uns nicht einmal, aber sie meinte: 'Yo! Warum lasst ihr ihn nicht rein? Was ist los mit euch?! Lasst den Mann rein!'"

Einige Zeit nach dem Klubvorfall begann die Freundschaft. Im Jahr 2012 drehte kein Geringerer als der verstorbene Designer Virgil Abloh (✝41) das Musikvideo zu A$APs Song "Fashion Killa" im Mercer Hotel, New York, in welchem Rihanna als Darstellerin dabei war. A$AP erwähnt sie sogar im Songtext. Dem 36-Jährigen fiel im Interview auf, dass er sich genau in diesem Hotel in Rihanna verliebte. Rihanna fotografierte ihn sogar auf derselben Couch, im selben Hotelzimmer, für das Covershoot des W-Magazines.

Vor vier Jahren gaben die beiden ihre Beziehung bekannt, 2022 bekamen die beiden ihr erstes Kind, ein Jahr darauf dann das zweite. Im Interview erwähnte der Rapper, dass er es schon länger im Gefühl hatte, dass Rihanna die perfekte Mutter für seine Kinder sei: "Ich wusste es schon, als wir noch jünger waren. Wir beide wussten es, glaube ich. Also war es nur richtig, als wir älter wurden. Wir haben uns einfach wiedergefunden." Passend dazu thematisiert A$AP sein Familienleben in seinem kommenden Album "Don't Be Dumb".

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Jahr 2022

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

