Florence Pugh plaudert aus: Andrew Garfield hat Social Media

Florence Pugh (28) und Andrew Garfield (41) sind derzeit auf Promo-Tour für ihren neuen Film "We Live In Time". Dabei sorgen sie für reichlich Gesprächsstoff. In einem Interview mit Vanity Fair passierte Florence ein kleiner Fauxpas, der nun für Aufregung sorgt: Sie deutete an, dass Andrew heimlich auf der Plattform X, ehemals bekannt als Twitter, aktiv sei. "Du hast keine öffentlichen Profile in sozialen Netzwerken", sagte sie zunächst und fügte dann beiläufig hinzu, dass er aber die Plattform X nutze: "Du tweetest nicht viel, aber du tust es."

Der Schauspieler bemühte sich, die Andeutungen seiner Kollegin als Missverständnis abzutun: "Ich habe nie getweetet." Florence bemerkte das Fettnäpfchen nicht sofort und erwähnte, dass der 41-Jährige viel auf anderen Plattformen lese und heizte die Spekulationen damit weiter an. Obwohl der Spiderman-Star öffentlich keine Social-Media-Profile führt, ist es durchaus möglich, dass er privat aktiv ist. Prominente entscheiden sich oft für anonyme Accounts, um mit der Welt zu interagieren oder einfach um auf dem Laufenden zu bleiben. Florence könnte also versehentlich ein Geheimnis ihres Kollegen gelüftet haben.

Die beiden Schauspieler hatten am Set von "We Live In Time" das erste Mal miteinander gearbeitet und sich offenbar prächtig verstanden. Andrew, der durch Filme wie "The Amazing Spider-Man und "Hacksaw Ridge" internationale Bekanntheit erlangte, hält sein Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Florence hingegen, bekannt aus Filmen wie "Little Women" und "Black Widow", gibt auf Instagram gelegentlich Einblicke in ihr Leben.

Getty Images Andrew Garfield und Florence Pugh auf dem Toronto International Film Festival 2024

Instagram / florencepugh Florence Pugh im September 2024

